Héctor Suárez fue hospitalizado de emergencia, el cáncer de vejiga amenaza su vida

La vida de Héctor Suárez es amenazada por el terrible cáncer que padece en la vejiga, el comediante de 79 años fue hospitalizado de emergencia debido a una complicación, su familia busca donadores de sangre para auxiliar la pronta recuperación del también actor.

De acuerdo con Publimetro, Héctor Suárez Gomis, hijo del comediante compartió la noticia a través de redes sociales e hizo la petición urgente de donadores de sangre para Héctor Suárez,

"Queridos tuiteros, ¡Mi papá necesita sangre! De antemano agradezco en el alma a los que puedan donar y también a todos los que den RT para que esta información le llegue a mucha gente. Hospital Ángeles Clínica Londres Paciente Suárez Hernández", escribió en sus redes Héctor Suárez Gomis.

El comediante fue hospitalizado este lunes, lo único que se sabe es que está recibiendo atención médica y requiere donadores de sangre.

"Las familias Suárez Gomís, Suárez Calderón y Suárez Hernández agradecemos todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. ¡Mi papá estará bien, es un guerrero y esta batalla no la va a perder! Fuerte abrazo para todos", añadió el hijo del comediante.

Antecedente

Héctor Suárez canceló algunas presentaciones en 2017 debido a que sufrió una caída que le causó hematomas y por la cual debió ser hospitalizado.

Desde el hospital, el actor grabó un video donde explicó que el accidente sucedió mientras llevaba a su hija al aeropuerto, donde tropezó y se lastimó la quijada.

"Me caí y me di un golpe espantoso en la cara. Traigo un hematoma en la quijada. Y pues estoy muy enfermo y los doctores me prohíben trabajar en los próximos días", comentó el comediante en 2017.

