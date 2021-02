Astudillo a favor de la propuesta de AMLO de despenalizar la amapola

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, considerado uno de los estados más violentos país, se manifestó a favor de la despenalización de la amapola como medida adicional para combatir la violencia ligada el narcotráfico, propuesta hecha por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estatal, dijo que el tema central es que hay que bajar la violencia y para bajar este índice hay que buscar otra ruta al cultivo de la amapola; no sólo en Guerrero sino en el denominado triángulo dorado, conformador por Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde también la violencia va en aumento.

En 2016, Astudillo ya se había manifestado a favor de la legalización de la siembra de amapola para uso medicinal en el estado.

“A mí en lo particular me da mucho gusto, que como lo dije en algún momento, tarde o temprano se tendría que buscar otro tratamiento al tema de la amapola, y en particular me parece muy correcto, y claro que vamos a participar en los foros a los que están convocando”, agregó Astudillo.

La semana pasada, Olga Sánchez Cordero, quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación, indicó que López Obrador le otorgó ‘carta abierta’ para la despenalización de las drogas, con el objetivo de pacificar el país.

Será el próximo 6 de agosto cuando inicien los foros para la pacificación, en donde se discutirá la Ley de Amnistía, así como la reducción de penas y la despenalización de la mariguana para uso lúdico y de la amapola para uso medicinal.

Guerrero es la segunda entidad menos pacífica, por detrás de Baja California Sur, esto de acuerdo con el Índice de Paz México.

Además, cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se ubica entre las entidades que han reducido sus índices delictivos con 1.13 por ciento, comparado con otros estados de la República en los que el incrementaron fue de hasta del 75 por ciento en el primer semestre del 2018.









Con información de El Financiero





