La historia del hombre que lleva 60 años sin bañarse y que fuma heces de animales

Amou Haji, quien después de vivir varias decepciones y tener diversos problemas emocionales en su juventud, decidió alejarse del mundo

REDACCIÓN 28/12/2017 06:07 p.m.

Esta decisión cambió el sentido de su vida, se mudó a la villa Dejgah, en Irán. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Hay historias de vida que nos dejan un aprendizaje, tal es el caso de Amou Haji, quien después de vivir varias decepciones y tener diversos problemas emocionales en su juventud, decidió alejarse del mundo que estaba acostumbrado a vivir y vive como un ermitaño.

Esta decisión cambió el sentido de su vida, se mudó a la villa Dejgah, en Irán.

Si se preguntan por qué le hablaremos de este hombre, es porque lleva 60 años sin que el agua toque su cuerpo.

Es conocido como "El hombre más sucio del mundo", Amou Haji tiene 80 años y vive lejos de las urbes de Irán en villa Deigah.

"En lugar de tener un patio en su casa, tiene todo el horizonte ante él. No tiene miedo de que le roben por la noche, pues no tiene ninguna posesión. Se siente muy feliz a pesar de no tener posesiones y tal vez eso sea el motivo de su alegría".

Se alimenta de carne podrida de animales muertos, su favorito es el de puerco espines.

Asimismo, come piel de armadillo, toma 5 litros de agua diaria e intenta no cortarse el cabello, lo quema usando la fogata que lo calienta en las noches.

Su hogar es una barraca y cuando quiere dormir, se echa en un agujero en la tierra, o en una cabaña que la gente que vive cerca, le construyó.

Pero la costumbre más extravagante es que fuma heces de animales, aunque de vez en cuando, le gusta prender un cigarro.

