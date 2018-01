HBO anunció que "Game Of Thrones" regresará hasta 2019

REDACCIÓN 04/01/2018 05:03 p.m.

El canal estadounidense HBO anunció este 4 de enero que la octava y última temporada de "Game Of Thrones", la serie basada en la saga de novelas fantásticas del escritor y guionista George RR Martin, regresará hasta 2019, el anuncio se hizo sin precisar la fecha exacta de su estreno.

De acuerdo con BBC, meses atrás Casey Bloys, presidente de programación de HBO, reveló a The Hollywood: "Nuestro equipo de producción está intentando resolver los tiempos de filmación y cuántas jornadas llevarán los efectos especiales, el rodaje es muy complicado, estamos en diferentes continentes y con un aspecto técnico que es un factor clave en todo esto".

