"Hay que combatir a los narcomenudistas fuera, no dentro de la UNAM": rector

Enrique Graue, rector de la UNAM asegura que no le tiembla la mano para combatir al narco, pero fuera de la UNAM, no dentro de las instalaciones

REDACCIÓN 27/02/2018 08:50 a.m.

No me tiembla la mano para combatir el narcomenudeo: rector. (Foto tomada de la web).

"No me tiembla la mano para sacar a los narcomenudistas, pero meter a un grupo armado para que saque a otro armado, sería un problema muy grave; hay que derrotarlos fuera de Ciudad Universitaria", aseguró

Enrique Graue rector de la UNAM.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el académico dijo que seguirá haciendo lo propio e intensificará la vigilancia dentro de sus instalaciones para disuadir gradualmente la presencia de los narcomenudistas.

Fuera de la UNAM

Asimismo, destacó que la lucha en contra de este problema social latente en CU, debe darse fuera de las instalaciones y no al interior.

De la misma manera, el directivo universitario admitió que este conflicto se trata de una lucha desigual que requiere una estrategia de seguridad nacional.

"Es una "lucha que debemos dar todas las instituciones de educación superior y la sociedad en contra de esta crisis de seguridad que vivimos", reiteró.

Finalmente y para evitar especulaciones, confirmó que sí fue él quien autorizó la difusión del mensaje, "Fuera narcos de la UNAM", así como la manta que se negaron a portar los futbolistas el pasado domingo en el Pumas-Chivas.

"No sé de donde salió lo del deslinde. Mi equipo de comunicación social me pidió autorización para que los jugadores portaran una manta. Ellos no quisieron hacerlo por cuestión de seguridad y por eso lo pusieron en las pantallas", precisó.

