CÁRTELES EN LA CDMX

"Sí hay cárteles de droga en la CDMX": Mireles

José Manuel Mireles dijo que los cárteles de la droga, sí están presentes en la CDMX y lamentó que la población tenga que levantarse en armas para defenderse

REDACCIÓN 05/03/2018 12:17 p.m.

José Manuel Mireles Valverde, médico y activista. (Foto tomada de la web).

"El Gobierno aplica tres leyes (al que abre la boca le rompe el hocico): o lo encierra, o lo destierra o lo entierra", de esta forma se expresó tajantemente José Manuel Mireles Valverde, médico y activista en torno del tema de las drogas en la capital mexicana.

Declaró que los cárteles de la droga sí están presentes en la Ciudad de México. De la misma forma, lamentó que ante un Estado fallido la población tenga que levantarse en armas para defenderse.

Lee también en La Silla Rota: Dos cárteles pelean el control de Los Cabos

Sí hay

"Que no se diga que no existe el crimen en la Ciudad de México, ya hay descabezados y llevan tres estudiantes asesinados en los campos universitarios. Abran los ojos, que no los engañen sus autoridades ni sus gobiernos. La Ciudad de México tiene aproximadamente 100 mil personas armadas para cuidar la seguridad de ustedes. En provincia tenemos tres o cuatro, y están coludos con el crimen", ratificó el ex líder de los grupos de autodefensa comunitaria, que combatieron contra Los Caballeros Templarios y células en Michoacán.

Hay quienes ni caso hacen ante las pruebas

Reiteró en diversas ocasiones que todos los días hay asesinatos en la capital. "Nosotros tenemos más de 15 años aguantando eso. Sólo somos sobrevivientes, tuvimos que armarnos para sobrevivir".

Y para ejemplificar sus dichos detalló que la semana pasada se registraron 100 homicidios en Michoacán; no obstante, dijo que esos homicidios no fueron reportados por autoridades ni medios locales.

No estamos preparados para enfrentar este problema

Reveló que la peor parte de la región es Tierra Caliente porque "Alfredo Castillo Cervantes, enviado por Enrique Peña Nieto, repartió ocho mil armas a los delincuentes. ¿Cómo van a controlar el crimen si ellos (los gobiernos) son el crimen?".

Reconoció que ni Gobierno Federal ni los mexicanos estaban preparados para una guerra como la que desencadenó y "aunque los civiles no tenemos por qué levantarnos en armas, en Michoacán lo tuvimos que hacer porque no nos dejaron otro camino".

El activista destacó que pese a la violencia, los capitalinos estén "cómodamente" mirando lo que ocurre tanto en Michoacán como en las otras entidades de conflicto. "Como si fuera una telenovela o un partido de futbol".

No a la violencia

No obstante, dejó en claro que, "no está invitando a nadie a la violencia ni a que tome armas, ni a que trabajen por la seguridad pública de sus comunidades, Nunca esperen que alguien los defienda. Sólo el pueblo puede defender al pueblo", sostuvo. "Los invito a despertar conciencia para no tener que vender nuestra voluntad el día de mañana. No esperen a que les pase lo que a nosotros: en menos de 10 años asesinaron a 12 mil personas, y todavía hay desgraciados gobernantes que dicen aquí no pasa nada, que sólo hay 40 muertos, pero con un solo muerto al año ya significa descomposición social y Estado fallido".

La declaraciones tuvieron lugar en la presentación de su libro Todos Somos Autodefensas. El despertar de un pueblo dormido en la Feria Internacional del Libro (FIL) donde comparó la situación vivida en la capital del país, con lo ocurrido en Michoacán.

LEA TAMBIEN Tras caída de capos, así se pulverizaron los cárteles La PGR reconoce de manera oficial la presencia de nueve cárteles y 36 grupos, células o pandillas vinculadas con alguna de las organizaciones criminales

LEA TAMBIEN 2017, el más violento en Hidalgo desde guerra con el narco...y "sin cárteles" La cifra de delitos del fuero común ocurridos los doce meses anteriores supera 6.48 por ciento el registro más violento en la historia del estado: 2010

LPG