Temperaturas de hasta 60° sufren usuarios del transporte en Hermosillo

Las nuevas unidades no han sido suficientes para dar el servicio, opinan expertos (Foto: Especial)

Pese a los casi 50 grados que se han alcanzado los últimos días en Hermosillo, Sonora, las autoridades encargadas del transporte público estatal no logran resolver la falta de refrigeración dentro de las unidades, en las cuales se llega a alcanzar en horas pico, los 60 grados centígrados.

Solo el 29 por ciento de los usuarios han manifestado haber tenido “suerte” de que les tocara el aire acondicionado encendido en las unidades del transporte público en la capital, mientras que el 71 por ciento de los ciudadanos consultados asevera que su camión no cuenta con refrigeración, de acuerdo con el reporte semanal que levanta la asociación Unión de Usuarios de Hermosillo.

Niños sufren altas temperaturas en hospital infantil de Sonora

Ignacio Peinado Luna, presidente de esta organización dijo que, en las últimas dos semanas, la ciudadanía que utiliza a diario el transporte público a interpuesto un total de 156 quejas ante la Unión de Usuarios en Hermosillo, por la falta de encendido de aires acondicionados en las unidades del transporte público.

Señaló que dichas personas manifiestan la problemática que se vive dentro de los camiones por las condiciones extremas de calor, lo que pone en riesgo su salud al estar propensos a una deshidratación.

“Realmente ese problema lo traemos ya desde hace tiempo, el 71 por ciento de los usuarios dicen que en la unidad que ellos venían a bordo no traía encendido el aire acondicionado, solo el 29 por ciento dijo que le tocó la suerte de que viniera con aire, pero la mayoría no lo está encendiendo, están faltando a la normatividad, en ese sentido el estado no ha avanzado”.

En cuanto al número de camiones en circulación, dijo que la cifra no llega a las 300 unidades, cuando oficialmente deberían trabajar 375 carros al servicio del usuario.

“Puedo asegurar que andan trabajando menos de 300 unidades, si cuando trabajan con las 375 unidades, las frecuencias no las controlan. En el 2006 había 420 camiones, pero la ciudad ya ha crecido mucho y la cifra ha disminuido”.

Peligrosos 60 grados al interior de los camiones urbanos sin aire

Las temperaturas dentro de las unidades del transporte público alcanzan los 60 grados centígrados cuando no cuentan con aire acondicionado y actualmente solo uno de cada dos camiones trae encendida la refrigeración, indicó Alfonso López Villa.

El vocero de Vigilantes del Transporte dijo que esta condición extremase calor para los usuarios agrava la situación del servicio en Hermosillo, ya que de 265 unidades en circulación, únicamente cuentan con aire acondicionado 165.

Comentó que recientemente sacaron de circulación 100 camiones de distintas rutas del transporte ya que deberían estar funcionando un total de 365 unidades, lo que aumenta también los tiempos de espera en las paradas del transporte.

“Checamos con especialistas y la sensación térmica adentro del camión, se puede percibir hasta de 60 grados centígrados”.

Señaló que difícilmente se espera un incremento de unidades con aire acondicionado ya que se suponía que para julio estaría operando el 100 por ciento con refrigeración, sin embargo, la cifra disminuyó, acción contraria a lo que indica la ley.

Las unidades que recién entregaron por parte de Hermosillo para operar en la línea 2, comentó que resultan insuficientes pues únicamente se dieron 10 camiones.

Por su parte, el gobierno estatal aseguró que continúan con la inspección de las unidades que brindan servicio por parte de las concesionarias Sictuhsa y Siente, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Hace un mes, la cuenta oficial de la dirección de Transporte en Twitter publicó una fotografía con nuevas unidades con refrigeración.

Cabe recordar que la Comisión de Transporte había aprobado elevar de 7 a 9 la tarifa, con el fin de tener más recursos para operar los equipos de refrigeración.

Unidades refrigeradas y totalmente nuevas se unen al parque vehicular del transporte público en Hermosillo, pensando en la comodidad de los usuarios. pic.twitter.com/qHCPLfq08k — UNE TRANSPORTE (@UNE_TRANSPORTE) 27 de junio de 2018

mvf