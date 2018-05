Fotos

Así fue el arresto de Harvey Weinstein, se entregó a la policía de Nueva York para tener derecho a fianza

Harvey Weinstein se entrego en una comisaria de Nueva York para ser procesado por los delitos de abuso sexual

REDACCIÓN 25/05/2018 07:35 p.m.

El productor Harvey Weinstein se entregó a la policía para cumplir con su condena por los delitos de abuso sexual que cometió (FOTO TOMADA DE WEB)

Esta mañana, el productor hollywoodense Harvey Weinstein se entregó en una comisaria de la policía de Nueva York, fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia para enfrentar los cargos por las demandas de abusos sexuales de las que es acusado por varias mujeres.

De acuerdo con Publimetro, Weinstein llegó hacia las 7.27 hora local a la comisaría número 1 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para cumplir con el procedimiento de registro y con el fin de que le tomen la foto y las huellas dactilares.

Medio centenar de periodistas, colocados a los dos costados de la comisaría, siguieron la entrada de Weinstein, que evitó acercarse a ellos para hacer declaraciones.

Una vez cumpla con el procedimiento policial, está previsto que, ya bajo arresto, sea trasladado ante un juez, con el fin de conocer los cargos levantados contra él, y lo más probable es que salga libre bajo fianza.

Hora y media después de completar su ficha policial, abandonó la comisaría esposado y sonriente para declarar ante el juez Kevin McGrath en la corte penal en Manhattan. El magistrado lo dejó en libertad tras imponerle 10 millones de dólares de fianza (8,5 millones de euros), de los que un millón los pagó en efectivo. La cifra es mucho más alta de los dos millones que, se especulaba, había pactado con el fiscal Cyrus Vance. Además ha tenido que entregar su pasaporte y llevará un brazalete electrónico. Sus movimientos estarán limitados.

El Departamento de Policía de Nueva York emitió una breve nota pasada una hora del arresto en la que explicaba que Weinstein está procesado y acusado por varios delitos sexuales castigados penalmente, entre ellos el de violación y abuso sexual en relación con dos mujeres. También agradece el coraje de las víctimas del productor "que dieron el paso al frente buscando justicia".

Weinstein está acusado de violación en primer y tercer grado en el caso de una mujer que data de 2013. La víctima no ha sido identificada. El tercer cargo es por agresión sexual en primer grado, en relación con la denuncia de la actriz Lucia Evans, a la que el productor le forzó a practicar sexo oral en 2004. Se conocieron una noche en un club Cipriani y le contó que trataba de abrirse camino en la industria. El empresario le invitó a que le visitara en las oficinas de los estudios Miramax en Tribeca, donde se produjo el asalto.

Ante el juez, Weinstein mostró un semblante mucho más serio. El magistrado le dejó claro que no puede viajar fuera de Nueva York y de Connecticut sin permiso. El asistente del fiscal, Joan Illuzzi, aprovechó la audiencia para pedir que se emitiera una orden de protección de la víctima que no ha sido identificada aún. Al presentar los cargos, señaló que "usó su posición, dinero y poder como cebo para llevarlas a una situación que le permitió violarlas sexualmente".

Benjamin Brafman, abogado del productor, adelantó tras la vista que su cliente se declarará "no culpable". "Actuaremos rápido para que se desestimen los cargos", asegura el letrado. Considera que las evidencias presentas no se sustentan en un juicio y violan sus derechos. "Este caso se resolverá favorablemente para Harvey Weinstein si llega a juicio y asumiendo que el jurado no está contaminado por el movimiento #MeToo", aseguró, "la mala conducta en la industria no se juzga en este caso".

Las autoridades judiciales en Nueva York están investigando en paralelo si Harvey Weinstein cometió algún delito de tipo financiero al pagar por el silencio de sus víctimas. También están examinando hasta qué punto utilizó a los directivos y empleados de los estudios Miramax y The Weinstein Company para identificar a sus potenciales víctimas, preparar las citas en las que se iba a producir el asalto sexual y tratar después de desacreditar sus denuncias.

