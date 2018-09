Harry Styles posa para Gucci y conquista las redes pero no por la ropa

REDACCIÓN 18/09/2018 04:23 p.m.

Harry Styles y Gucci se unen para imponer en el mundo de la moda de Alta Costura, la reconocida marca usó al ex One Direction como la cara de su nueva campaña Gucci Tailoring, sus fotografías han conquistado las redes pero no por la ropa sino por los tiernos bebés que acompañan al cantante.

De acuerdo con Grupo Fórmula, cerditos, cabras y ovejas acompañan a Harry Styles en las fotografías de Glen Luchford que promocionan lo nuevo de Gucci.

Las imágenes dirigidas por Alessandro Michele han robado millones de corazones en Instagram, pue ver al guapo y elegante Harry vestido con el estilo que lo caracteriza acompañado de estos tiernos bebés de granja es lo más tierno que verás hoy-

La aplaudida sesión de Harry Styles para Gucci fue realizada en la Villa Lante al norte de Roma, la dirección de arte a cargo de Christopher Simmonds no se equivocó al juntar la elegante naturalidad de Styles con los curiosos animalitos.

