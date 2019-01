Harry Potter hace su magia y cumple el sueño de una niña mexicana con cáncer terminal

REDACCIÓN 15/01/2019 01:33 p.m.

Daniel Radcliffe, el actor que interpreta al famoso mago de la saga de "Harry Potter", hizo su magia para cumplir el sueño de una niña mexicana con cáncer terminal. La pequeña "Gigi" grabó un tierno video que inundó las redes sociales.

De acuerdo con El Comercio, los usuarios de redes sociales como Facebook Instagram y Twitter, se sumaron a la petición de la pequeña, también celebridades como Guillermo del Toro y hasta el mismo Alfonso Cuarón se sumaron al hashtags #todoscongigi y #elsueñodegigi dándole más fuerza al deseo de la menor por tener un saludo de Harry Potter.

Después de presentar una obra de teatro en Nueva York, Daniel Radcliffe fue abordado por un grupo de mexicanos, quienes le contaron de la pequeña originaria del estado de Morelos.

Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter, mandó un emotivo mensaje a "Gigi", una niña mexicana con cáncer terminal #TodosConGigi#ElSueñodeGigi pic.twitter.com/uJ3MprEqMf — Alby García (@chipmunks_alby) 15 de enero de 2019

"Hola, Gigi, mucho gusto de conocerte por este medio, espero que tengas un día increíble donde estés. Quiero mandarte mis mejores deseos y mucho cariño", dijo el actor inglés, quien se disculpó por su apariencia cansada.

El anhelado mensaje llegó gracias a Nayely Esparza, quien conoció la historia de "Gigi" por el grupo de Facebook: "Mami Are Us".

Nayely cuenta que al enterarse de que Radcliffe presentaría su obra "The Lifespan of a Fact" en Nueva York, pidió a su madre, quien se encontraba de vacaciones en la misma ciudad, hacer lo posible por conseguir un saludo o autógrafo para "Gigi".

Gisela Garcia Fomperosa, mejor conocida como Gigi, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda (LL2), en 2017, y canalizada desde la Clínica 1 del IMSS de Cuernavaca al Hospital Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México.

Desde entonces, su familia comparte la evolución de su estado de salud a través de la página de Facebook "Todos con Gigi", misma en la que han hecho pública la admiración que tiene por el personaje de J. K. Rowling.

En abril de 2018, la asociación Polvo de Hadas ayudó a la familia de "Gigi" para que realizara otro de sus anhelos: ser princesa por un día.

Los padres de Gigi afirman que la menor tiene muchos sueños por cumplir como ser bailarina, científica y superheroína.

nl

LEA TAMBIEN No apto para cardiacos, HBO revela nuevo teaser de "Game Of Thrones" y se desatan las teorías Más que confirmanda la fecha de estreno de "Game Of Thrones" en el nuevo avance de la serie

LEA TAMBIEN ¿Aún no entiendes "Roma"? Debes leer las 10 geniales observaciones de Guillermo del Toro sobre la cinta de Cuarón El cineasta mexicano Guillermo del Toro, creó todo un hilo en Twitter, donde da una breve explicación de "Roma a través de sus ojos

LEA TAMBIEN ¿Qué le pasó? Sofía Castro terminó en el hospital La hija de Angélica Rivera pasó el fin de semana en un hospital y no dudo en compartir estas imágenes