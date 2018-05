Cine

"Han Solo" se apodera de la cartelera y le da un giro a la saga de Star Wars

La nueva película de Star Wars muestra la vida de Han Solo antes de conocer a los Skywalker

REDACCIÓN 25/05/2018 04:52 p.m.

"Han Solo: Una historia de Star Wars" resultómejor de lo que esperaban los fans (FOTO TOMADA DE WEB)

Hoy se estrenó la nueva película de la saga de George Lucas "Han Solo: Una historia de Star Wars", en este spin off podemos ver que Alden Ehrenreich (el nuevo y joven Han Solo) no hizo nada mal su intento por llenar los zapatos de Harrison Ford, esta cinta se podría convertir en una de las precuelas más populares del universo de Star Wars.

De acuerdo con Publimetro, básicamente, la película nos cuenta el origen de Han, quien es una especie de forajido galáctico que sueña con pilotear una nave espacial. En su camino para lograrlo conoce a Chewie de una manera fuera de lo común, eso será de tus momentos favoritos de la película.

Los actores Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke hablaron de su experiencia en esta nueva película de LucasFilm.

"Es un privilegio ser parte de Star Wars siendo mujer y también por ser parte de la reinvención de la franquicia (...) Mi personaje tiene muchas capas y texturas y es más compleja de lo que parece. En esta historia las mujeres son muy importantes y espero poder empoderar a la gente con esta película", mencionó la actriz británica Emilia Clarke que personifica a Qui´Ra y quien es una de las actrices más reconocidas actualmente por su personaje como Daenerys Targaryen en la serie Game on Thrones.

Además, el actor estadounidense Alden Ehrenreich quien da vida a Han Solo mencionó que para el personaje se reunió con Harrison Ford con quien platicó de todo menos de la nueva película.

"Mi primera reunión con él fue maravillosa, estábamos por empezar a filmar y lo conocí en su hangar de aviones, rodeado de cinco aviones que parecían de la Segunda Guerra Mundial y un helicóptero. Luego fuimos a comer y la pasamos muy bien, pero la verdad es que no le prestamos mucha atención al tema de la cinta y me dijo: ´si alguien te pregunta diles que te dije todo lo que tenías que saber y que no tienes permiso de decir nada´", comentó entre risas Alden, quien a sus 28 años de edad ya ha trabajado a lado de directores como Woody Allen y Francis Ford Coppola.

Han Solo: Un historia de Star Wars fue estrenada durante el Festival de Cannes, pero las críticas no fueron del todo favorables. Por esta razón, el músico y actor Donald Glover aseguró que están preparados para recibir ese tipo de comentarios, pero aseguró que la película fue hecha con mucha dedicación y pasión.

"Estoy súper preparado para las críticas. Por mi parte siento que no haces buenas cosas si estás asustado y siento que eso aplica para cualquier cosa. Si no estás dispuesto a aceptar las críticas cómo puedes esperar a aprender de eso o hacer las cosas mejor. No esperamos que sean amables con nosotros porque eso nos llevaría a la mediocridad y no creo en eso", afirmó Donald, quien interpreta a Landon Calrissian.

El poder de Qui´Ra

Durante una videoconferencia con los actores, Emilia Clarke destacó que sus personajes como Daenerys Targaryen y Qui´Ra le han permitido verse como una mujer poderosa.

"El personaje que hice en Game of Thrones era tan poderosa y dinámica y me parece que la gente ahora espera eso en cada personaje que realice. Me sentí confiada de ocupar ese espacio y representar a mujeres de una forma poderosa, creo que ese papel se cumplió. Debido a la reinvención de la franquicia sabía que Qui´Ra sería más que una novia o un pequeño personaje femenino", comentó Emilia Clarke de 31 años de edad.

Han, un chico del espacio

Esta cinta muestra la juventud del aventurero Han Solo, quien conocerá a Chewbacca y a Lando Calrissian y a diversos personajes que serán sus aliados den diversas aventuras. Todo ello ocurre antes de que Solo conozca a Luke Skywalker y a Obi Wan Kenobi.

"Hay muchas cosas que conocemos y amamos del personaje, como que es un chico del espacio, pero la manera en la que trabajamos es distinta, no es tan idealista. Mostramos el momento en el que creció, esa es la diferencia con las otras películas, traté de dejar esos momentos de lado para mostrar quién es en este momento de la historia el personaje. Los escritores hicieron un gran trabajo, no es sólo conocer su niñez, sino al personaje en aventuras, que lo forjaron para ser lo que conocemos en las trilogías pasadas", explicó Ehrenreich.

