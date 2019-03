Todo se derrumbó, Hailey Baldwin le pide el divorcio a Justin Bieber por culpa de Selena Gomez

REDACCIÓN 06/03/2019 07:02 p.m.

El matrimonio entre Hailey Baldwin y Justin Bieber podría terminar más rápido de lo que comenzó su amorío, asegura que la pareja esta al borde del divorcio por culpa de la ex del cantante.

De acuerdo con Publimetro, Hailey Baldwin le pidió el divorcio a Justin Bieber luego de encontrarle mensajes íntimos con su ex novia, Selena Gomez, revela la revista OK Magazine.

BELINDA ES BLANCO DE MEMES POR APARECER CON LA CARA HINCHADA

En su número más reciente, la publicación aseveró que la pareja, que se casó a escondidas a finales del año pasado, está a punto de separarse, pues incluso, el día que celebraron su boda religiosa, se convirtió en el día más complicado de sus vidas.

Al parecer, la modelo encontró varios mensajes sexuales que el cantante le enviaba a la ex chica Disney, por lo que la reacción de Hailey fue pedirle el divorcio.

La sobrina de Alec Baldwin ha expresado en varias ocasiones el miedo que le daba estar casada tan joven.

Según informaron, hace un mes el ídolo pop ingresó a un centro de rehabilitación por una fuerte depresión que se habría originado por el mal momento que vivió su expareja el año pasado y que, probablemente, sus problemas con Hailey hayan comenzado justo en esa fecha.

Además, la revista reveló que la expareja se habría reunido en secreto y Hailey se enteró.

US Weekly detalló que el intérprete de Baby está preocupado porque no tiene un acuerdo prenupcial con la joven Baldwin.

¿TATUAJE DEDICADO?

Selena no solo regresó con fuerza a la música, sino también a las redes sociales, donde comparte fotos e historias de las personas con las que sale, incluso comenzó a seguir a Zac Efron, lo que inició rumores sobre un presunto romance.

Esta vez la intérprete se convirtió en noticia con una reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde los fans notaron que tenía un nuevo tatuaje en sus pies con la palabra "sunshine", una nueva marca que tiene en el cuerpo, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta de cuándo se lo hizo.

¿HERMOSA O ESPANTOSA? ASÍ SE VE LIZBETH RODRÍGUEZ SIN MAQUILLAJEÂ

"¡No puedo tener suficiente ahora! Enlace en bio @itsbennyblanco @tainy @jbalvin", escribió para promocionar su nuevo tema.

Hasta el momento se desconoce el verdadero significado de la marca ubicada en la parte superior del pie, donde aparece en pijama en una gran cama.

Algunos medios señalaron que está inspirado en su abuelita, ya que en 2016 la cantante escribió "Nana is my sunshine", pero hasta el momento la cantante no ha revelado ningún detalle.

an

LEA TAMBIEN "No soportan a una mexicana con un millonario": Revela Salma Hayek la discriminación que ha sentido Durante una reciente entrevista Salma Hayek reveló que la gente se ha sentido intimidada por haberse casado con Francois Henri- Pinault

LEA TAMBIEN Preparen boletos y combo palomero, "Beetlejuice" regresa a los cines por sus 30 años Cinemex pone las redes de cabeza al anunciar el regreso de "Beetlejuice" a la pantalla grande