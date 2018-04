Hacker desaparece "Despacito" de YouTube y los usuarios lo agradecen

REDACCIÓN 10/04/2018 02:19 p.m.

Tiempo después de haber sido eliminado, el video volvió a aparecer en la plataforma de videos.

Por la mañana la cuenta de Twitter "The Haker New", informó que Kuroi' SH había hackeado la cuenta de VEVO, YouTube para eliminar el video más visto en la plataforma, "Despacito".

NEW: ? Vevo's @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.



Kuroi'SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm