Hacker se adueña de redes de Luis Miguel y esto fue lo que publicó

Durante la mañana de este miércoles, fue hackeada la cuenta oficial de Facebook de Luis Miguel.

En la cuenta fueron publicados diversos mensajes a nombre del cantante.

"¿Cómo reaccionarían si les dijera que mi serie de luis miguel fue una caja china (cortina de humo) en la politica?, para distraer al pueblo mientras se cometian acciones no gratas en la politica.quieren saber que acciones y de quien?", es uno de estos mensajes.

Ante esto, usuarios comenzaron a interactuar con el hacker.

En Twitter, usuarios compartieron memes sobre lo sucedido.

Hackearon el Facebook de Luis Miguel. Pero debería estar agradecido porque no pusieron esta foto?? #FelizJueves #LaPrimeradeMVS #AmericaVsCruzAzul pic.twitter.com/ByXx85p71T

Facebook de Luis Miguel :

-Me llamo Luis Miguel y soy alcohólico.

-Señor Luis Miguel es una reunión de exploradoras.

-¿Es eso, o es qué no pueden admitir que tienen problemas?

No lloren por mí ¡ya estoy muerto! pic.twitter.com/fBK7uVNyOh