Le hacen vacío a Plaza Artz en su reapertura

Luego de que estuviera cerrada Plaza Artz Pedregal durante 40 días por un derrumbe que sufrió una terraza ubicada en la parte sur, el centro comercial luce vacío y la torre tres, donde habrá oficinas, todavía está en obras.

En un recorrido realizado por la plaza, que está sobre Periférico Sur 3025 en San Jerónimo Lídice, se constató que la mayoría de los comercios reabrieron sus puertas este miércoles. Algunos, como el gimnasio de la conductora de televisión Andrea Legarreta, lo hizo el martes y otros aún permanecen cerrados.

La parte que colapsó continúa tapiada y con sellos de clausura, ya que tanto personal de la Procuraduría General de Justicia como Protección Civil de la ciudad siguen investigando, a pesar de que el pasado 8 de agosto la dependencia capitalina informó que, de acuerdo a unos peritajes, el colapso fue originado por "un diseño que quedó carente en su armado".

Las demás zonas que ya están abiertas fueron dictaminadas hace unos días sin ningún riesgo en su estructura por el Instituto de Seguridad para las Construcciones, sin embargo, hay una aparente desconfianza de los ciudadanos para ingresar a la plaza.

Hoy ya nos pidieron venir a trabajar y aunque todavía no hay clientes, pues acá andamos esperando a que la gente agarre de nuevo confianza y venga, mientras tanto la plaza está vacía y nosotros aburridos", comentó Víctor, ayudante de Chef en un restaurante del centro comercial.

A Víctor no le da miedo regresar a Plaza Artz, después de que el 12 de julio, una parte de la estructura se derrumbara. Ese día, recuerda, que sí hubo mucho caos y pánico, pero como no pasó a mayores ni se registraron pérdidas mortales, ahora que se reincorporaron se siente tranquilo.

Durante el recorrido, las tiendas, cafés y restaurantes que abrieron estaban vacías, adentro no se observó ningún cliente. Solo los trabajadores que pasaban el rato en su celular o platicando entre ellos.

Hace dos semanas, el gobierno capitalino dio autorización para que reanudaran actividades la torre 1 y 2, donde hay oficinas; y apenas el martes se informó que la plaza comercial y la torre 3 y 4 reabrieron. Además, se continúan las obras para el cine.

Verónica Garza, trabajadora de intendencia, comenta que el lunes fue su primer día y aunque no había clientes, si empleados de las tiendas que fueron a preparar todo para abrir. Ella no estuvo el día del colapso, se enteró en las noticias y cuando la empresa que la contrató le dijo que la reubicarían a Plaza Artz le dio miedo y al principio no quería, pero aceptó para mantener a sus dos hijos.

El lunes que vine si estaba bien nerviosa, pensaba que en cualquier momento se caía, pero ya hoy me siento más tranquila, se me olvida y aunque hay poca gente ya hay trabajo y pues hay que darle. Además, nos dijeron que ya estaba segura la plaza, solo que no nos metiéramos donde se cayó".

Los pasillos estás vacíos al igual que las tiendas, que en su mayoría en sus vitrinas anuncian descuentos de hasta 60%.

Nosotros abrimos ayer pero no ha habido nada de gente, ya estamos algo desesperados y aburridos. Con eso de que se cayó una parte, eso le dio muy mala imagen y pues nosotros es quien lo pagamos. Yo ya trabajaba aquí antes de que cerraran y pues no me afectó que cerraran porque me reubicaron y ahora de nuevo me pasaron para acá", señala Jorge, empleado de una tienda.

Confiesa que sí le da un poco de miedo trabajar en un lugar que colapsó sin que hubiera un sismo y aunque sus jefes le dijeron que ya revisaron el edificio y es seguro, espera que no pase nada.

Historial de inconformidades

Desde el inicio de la obra de esta plaza, los vecinos se inconformaron, debido a que el terreno estaba en un área natural protegida y a un lado pasa el caudal de una presa.

Para la construcción podaron más de dos mil árboles en una superficie de 50 mil 500 metros cuadrados. El diseño del complejo estuvo a cargo de la firma Sordo Madaleno Arquitectos y la ingeniería estructural del Grupo Riobóo.

Luego de la reapertura de Plaza Artz, vecinos de la colonia Fuentes del Pedregal confiaron en que ahora sí se haya revisado bien y se cumpla con las normas de seguridad para que pueda operar de nuevo.

Exigieron que se cumplan además de las medidas de mitigación, las obras viales que les prometieron para agilizar la circulación y darles entrada a sus colonias, ya que debido a la plaza cerraron varias calles.

