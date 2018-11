Hacen saludo nazi en foto de graduación y son investigados por la policía

REDACCIÓN 13/11/2018 07:59 a.m.

Autoridades educativas y policiacas de Wisconsin, Estados Unidos, investigan a un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria de Baraboo porque aparecen en su foto de graduación haciendo el saludo nazi.

La cuenta de Twitter "Bienvenido a Baraboo" publicó la imagen de los 50 jóvenes haciendo el "Sieg Heil" acompañada del mensaje "Incluso conseguimos que lo hiciera el chico negro", sin embargo, fue eliminado.

La foto de los estudiantes publicada no refleja los valores y creencias educativas del Distrito Escolar de Baraboo", comentó la directora educativa de la comunidad, Lori Mueller, al medio Independent.

The Baraboo School District sent the following letter to parents this morning in response to a photo circulating on social media. We are launching an investigation, and as such, are unable to provide additional details at this time. pic.twitter.com/oRxcl82lJT — Baraboo Schools (@barabooSD) 12 de noviembre de 2018

Además, el distrito educativo de Baraboo envió una carta a los padres de los alumnos como respuesta a la fotografía: "Esta mañana comenzó a circular una foto donde los alumnos hacen un gesto inapropiado. El distrito confirma que no fue sacada dentro del colegio o en un evento del colegio".

Estamos trabajando con el personal y las autoridades. Si confirmamos que el gesto es lo que creemos que es, tomaremos medidas legales respecto al tema. Queremos ser claros: el distrito escolar Baraboo rechaza completamente cualquier discriminación racial, sexual, ancestral y religiosa", finaliza el comunicado firmado por Mueller.

En la fotografía aparece un alumno que no hizo la señal y habló con Jules Suzdaltsev, productor, escritor y presentador, quien publicó en su cuenta de Twitter una declaración del joven Jordan Blue.

En ella el chico comenta que el fotógrafo fue quien les pidió hacer el saludo nazi, él no lo hizo porque "no comparte esa ideología".

Estos somos los egresados 2019. Creo de verdad y firmemente que necesitamos hacer un cambio a este horrible acto, que debe detenerse. El bullying. La inmadurez y creer que todo es una broma", dice el mensaje.

I spoke with the only student who is visibly not comfortable with the "salute", he provided this statement. pic.twitter.com/HbNBc8xLOK — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 12 de noviembre de 2018

Al mismo tiempo, la cuenta oficial de Twitter del Memorial de Auschwitz compartió la imagen donde asegura que la imagen es "difícil de describir".

Es por eso que cada día trabajamos duro para educar. Necesitamos explicar cuál es el peligro del aumento de la ideología de odio. Auschwitz, con sus cámaras de gas, estaba al final del largo proceso de normalización y acomodación del odio".

It is so hard to find words...



This is why every single day we work hard to educate. We need to explain what is the danger of hateful ideology rising. Auschwitz with its gas chambers was at the very end of the long process of normalizing and accommodating hatred. https://t.co/13AzZaMGJR — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 12 de noviembre de 2018

Hasta el momento las investigaciones continúan; el colegio no ha emitido algún comunicado oficial.

(Con información de El Clarín)

