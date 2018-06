Hanna y Ashley

Ashley de Ha*Ash, publica foto de su hermana haciendo del baño

No paran las bromas entre las hermanas del grupo Ha*ASH, y celebraron el Día Mundial de la Selfie con foto haciendo del baño

REDACCIÓN 21/06/2018 08:41 p.m.

Ashley le respondió la broma a su hermana publicando una foto de ella haciendo del baño (FOTO TOMADA DE WEB)

Nuevamente las Ha*Ash protagonizan una nueva broma pesada como suelen caracterizarlas, en esta última imagen es Hanna la víctima de Ashley quien es captada mientras está haciendo del baño.

De acuerdo con Publimetro, Ashley sorprender a su hermana mientras se sentaba en el inodoro y escribió esto: "¡Y sí!.... Happy #nationalselfieday? #lavengazaesdulce".

Y si!.... Happy #nationalselfieday ?????????? #lavengazaesdulce Una publicación compartida de HaAsh (@haashoficial) el 21 Jun, 2018 a las 1:29 PDT

Hay que recordar que el pasado mes de junio durante una gira por Guayaquil, recibieron un genial regalo por parte de sus fans.

Mi hermana, mejor amiga y almohada ???????? Una publicación compartida de HaAsh (@haashoficial) el 9 Jun, 2018 a las 6:21 PDT

Las famosas hermanas del grupo Ha*Ash, recibieron unas almohadas de ellas mismas, por lo que decidieron presumir su regalo con sus seguidores en Instagram realizando una graciosa actuación.

"Bienvenidos al vudú de Hannah", dice en el video. Primero se ve inocente y le hace cosquillas, pero luego le tuerce las piernas... ¡y le pone el pie para que Hannah caiga!

Backstage en Guayaquil ????... jajaja ????????? Una publicación compartida de HaAsh (@haashoficial) el 9 Jun, 2018 a las 9:28 PDT

Se puede ver en el video el fuerte golpe que se llevó la cantante, tras ser engañada por su hermana.

Soundcheck!!! @auditoriomx #gira100añoscontigo Una publicación compartida de HaAsh (@haashoficial) el 23 May, 2018 a las 4:32 PDT

Aunque las bromas pesadas las hacen reír durante sus giras y viajes, la hermandad que existe entre Hanna y Ashley es más fuerte que los pastelazos, cinturonazos o hasta las polémicas fotos en calzones.

nl

LEA TAMBIEN Sophie Gradon, ex miss Reino Unido fue encontrada muerta en su casa La policía sigue investigando la inesperada muerte de Sophie Gradon, ex mis Reino Unido

LEA TAMBIEN Así fue como Galilea Montijo enfrentó a Magda Rodríguez en "Hoy" Ante el asombro de todos, Galilea Montijo puso en su lugar a Magda Rodríguez, la productora de "Hoy"

LEA TAMBIEN Polémica entre Kardashians, Kendall desaprueba políticas de Trump mientras Kim las defiende Kim Kardashian dice "Quiero que gane porque es nuestro país", mientras que Kendall Jenner se muestra en contra de la política de tolerancia cero en redes sociales

LEA TAMBIEN Eiza González será una muñeca de fantasía en el film "Welcome to Marwen" Eiza González aparecerá como nunca antes la hemos visto, será una sexy muñeca Barbie en el film "Welcome to Marwen"