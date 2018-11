Todos siguen hablando del documental de Gustavo Cerati y aquí te explicamos por qué

Hace unos meses National Geographic informó que preparaba el documental sobre la vida del famoso cantautor argentino Gustavo Cerati.

Este material formó parte de la serie docu-reality "BIOS. Vidas que marcaron la tuya" y sin duda la del artista es uno de los capítulos más esperados por sus fans.

El especial de Gustavo Cerati, tiene una duración de dos horas, donde relata gran parte de la vida del cantante, a través de grabaciones nunca antes vistas del artista, así como imágenes de archivo y testimonios de personas que compartieron diferentes momentos con él.

National Geographic estrenó el especial de la vida y obra del ícono que llevó la música latinoamericana a lo más alto.

A cuatro años de la muerte de Gustavo Adrián Cerati, el domingo 25 de noviembre se vio en México.

El documental fue dirigido por Sebastián Ortega y producido por Underground, donde participaron familiares cercanos al artista como: su madre Lilian Clark, su hermana Laura y sus hijos Benito y Lisa.

"Para nosotros, su familia, es un orgullo que National Geographic realice este homenaje a la música de Gustavo, y que Sebastián Ortega esté a cargo de esta producción me da la confianza para saber que el tratamiento estará a la altura de su obra, aseguró Laura Cerati, hermana de Gustavo Cerati.

Artistas como Shakira, Anita Álvarez de Toledo, Adrián Taverna, Caito Lorenzo, Leandro Fresco y Leo García, entre otros, también participan activamente en el especial dando su testimonio de las aventuras que vivieron cerca del cantante.

Estas son algunas de las reacciones de los fans del cantante en redes sociales.

