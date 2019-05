Gustavo Adolfo Infante se le va al cuello a Pati Chapoy la llama "mala periodista"

REDACCIÓN 21/05/2019 12:30 p.m.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante habló de su competencia con el programa "Ventaneando" donde aseguró que "la diferencia entre ellos y yo es que yo sí salgo a trabajar a la calle, ¿cuándo los han visto a ellos hacer un enlace?".

De acuerdo a TV Notas, Gustavo Adolfo Infante habló de su programa "De primera mano" que tuvo un cambio de horario para competir con "Ventaneando".

El periodista habló del cambio de horario y expresó que hubo un cambio de toda la parrilla matutina de programación, empezando a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y el motivo es evolucionar, crecer, ofrecerle a la gente nuevas cosas. Yo lo quería y lo pedí desde el primer día.

Las 3 de la tarde es un buen horario, es la hora de la comida y hay más televisiones encendidas.

En cuanto al rating en Imagen aseguró que es por el trabajo y esfuerzo que él y de sus compañeros.

"Soy 20 años más joven que la señora Chapoy, 20 más joven que Origel, pero tengo 35 trabajando en este negocio y lo que marca la diferencia entre ellos y yo es que yo salgo a trabajar a la calle, ¿cuándo has visto a alguno de ellos en un enlace en una iglesia, en una llegada de un aeropuerto o tocando la puerta del rancho de don Vicente Fernández? Yo lo hago, me exijo a mí mismo ser reportero. Llevamos ventaja en cuanto a calidad de información".

"NUESTRA GUARDIA HA TERMINADO": SORPRESAS, DESILUSIÓN Y ALEGRÍA DEJÓ EL FINAL DE "GAME OF THRONES"

Asimismo aseguro que el programa "De Primera Mano" tiene todo para competir: buenos reporteros, conductores, una cadena nacional, todas las facilidades técnicas para enlaces, corresponsales; "somos un programa joven, tenemos menos de dos años al aire y se está armando la infraestructura".

En cuanto a las diferencias de Ventaneando e Intrusos aseguró que para él periodismo de espectáculos no es sentarse en una mesa a criticar a los demás, que hay que preguntar, indagar y también ser reportero, porque el que no es reportero, no es periodista".

En cuanto a la diferencia que tienes con Pati Chapoy contó: "Ella fue una buena maestra para mí, me enseñó muchas cosas en el principio de mi carrera. Ahora le reconozco su liderazgo como ejecutiva, pero no como periodista, creo que no es la gran periodista. No recuerdo una entrevista de ella significativa, con la que haya puesto contrala pared a una celebridad o que se llevara la exclusiva por tal entrevista. Ella es una gran ejecutiva, pero mala periodista, y yo soy un gran reportero".

Al preguntarle sobre Juan José Origel y sus diferencias sostuvo: "Yo salgo a trabajar y no soy amigo de los artistas, Pepillo sí, a él le encanta ser amigo de los artistas y, cuando eso pasa, te callas muchas cosas por compromiso, y mi compromiso es con el público".

También hablo de la audiencia de Ventaneando, donde reconoció que Daniel Bisogno es una estrella de la televisión, y cree que ese programa se sostiene por él, básicamente; incluso cuando no está Paty Chapoy sube el rating, "ahí la estrella es él. Pati es el corazón, la líder y el cerebro del programa, pero no es una imagen muy querida en televisión".

auc

LEA TAMBIEN Broma "genial" de Celia Lora le trae tormenta en redes La modelo mexicana, Celia Lora hizo una broma que a todos les pareció de muy mal gusto en redes sociales

LEA TAMBIEN Los 5 mejores momentos que nos dio "Game of Thrones" Un recorrido por algunos de los momentos más memorables de la serie de HBO "Game of Thrones"