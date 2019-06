Ex baterista de Guns N’Roses se apuñala en su casa y es trasladado de emergencia al hospital

El representante del ex baterista de Guns N’Roses, dijo que “el apuñalamiento no fue un intento de suicidio, sino simplemente un accidente” (FOTO TOMADA DE WEB)

El ex baterista del grupo Guns N’Roses, Steven Adler, fue hospitalizado de emergencia la tarde del jueves luego de que se apuñalara en el estómago.

De acuerdo con el portal TMZ, el incidente sucedió en su casa alrededor de 18:30 horas, cuando alguien que se encontraba dentro de su domicilio llamó a emergencias para reportar que Adler se había apuñalado.

El referido medio, informó que las heridas ocasionadas por el ex integrante de Guns N’Roses no fueron graves por lo que su vida no corre peligro.

Además, al haberse autoinfligido una herida, no se investiga a nadie más por estos hechos. Aunque se desconoce el motivo por el que se lesionó.

Cabe recordar que desde hace tiempo, Steven Adler ha librado una dura batalla contra el abuso de drogas, adicción que ocasionó su salida de Guns N’Roses en 1990.

Sin embargo, en el año 2012 lo incluyeron junto al grupo en el Salón de la Fama de Rock & Roll.

Por otra parte, Adler ha participado en programas de televisión como Celebrity Rehab with Dr. Drew y Sober House, en los cuales hablaba sobre su adicción a las drogas.

nl