Libra cargo Padrés, pero debe pagar garantía de 100 mdp

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, obtuvo su libertad por el delito de defraudación fiscal.

La media fue otorgada por un juez federal de la Ciudad de México y para que el ex mandatario estatal pueda salir de prisión deberá pagar una fianza de 100 millones de pesos.

Sin embargo, esta absolución no deja libre a Padrés, porque aún tiene pendiente el proceso de lavado de dinero radicado en un juzgado en Toluca.

El 11 de agosto, Padrés tramitó un amparo para cancelar el proceso que le fue reiniciado en el Estado de México por lavado de dinero, el mismo donde se dio pie a la PGR para que lo pueda acusar nuevamente por delincuencia organizada.

Se trata del caso donde se le imputan operaciones ilegales por 11 millones 186 mil 895 pesos, dinero que supuestamente corresponde a "moches" que recibió de un empresario para que el Gobierno de Sonora le adjudicara contratos de uniformes escolares.

De todos los delitos que la PGR le ha imputado al ex mandatario, la delincuencia organizada es el único que no tiene prevista la libertad provisional.

Sobre su libertad por defraudación fiscal, Guillermo Francisco Urbina, juez décimo segundo de distrito en Procesos Penales Federales de la CDMX, sustituyó la prisión preventiva por otras tres medidas cautelares que son además del pago de una garantía de 100 millones de pesos, la prohibición de salir del país y la presentación ante el juzgado para firmar cada semana el libro de procesados.

Además, el juez le requirió al sonorense la entrega de su pasaporte y al mismo tiempo comunicó al Instituto Nacional de Migración (INM) la prohibición de salir de México que pesa sobre su persona, durante el tiempo que dure el proceso.

Este mismo aviso ya se hizo del conocimiento de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.

El juez Urbina advierte que, una vez que Padrés pague su garantía, de incumplir algunas de las medidas impuestas ordenará su reaprehensión y le impondrá la prisión preventiva de nueva cuenta.

Padrés ya no es militante del PAN

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no será expulsado del PAN, ni se hará acreedor a ningún tipo de sanción partidista, pues ya no es militante de Acción Nacional, resolvió la Comisión Anticorrupción del partido, que preside Luis Felipe Bravo Mena.

En el último año, Padrés Elías no refrendó su militancia panista, por lo que la citada comisión se declaró incompetente para promover alguna sanción política en contra del exgobernador de Sonora.

