Guillermo del Toro relata su impactante experiencia con un ovni

REDACCIÓN 31/08/2018 12:00 p.m.

Guillermo del Toro es conocido por su gran imaginación y por conjurar en sus películas monstruos y seres mitológicos. Anteriormente el director mexicano habló sobre experiencias con posibles fantasmas en su infancia, y recientemente le contó a James Cameron una fascinante experiencia en la que avistó un OVNI.

De acuerdo con Daily Grail, estas experiencias estimularon tempranamente la imaginación de Del Toro y le hicieron abrirse a lo sobrenatural.

Hablando con Cameron sobre el poder de la ciencia ficción como un género que nos hace pensar sobre la vastedad del universo, Guillermo del Toro mencionó una experiencia que vivió cuando era un adolescente y que le abrió la mente a la posibilidad de que exista una realidad más allá de lo que conocemos e incluso imaginamos, algo que "está más allá de la naturaleza... No hay duda en mi mente de que hay algo más vasto... Vi un OVNI".

Cuando tenía 15 o 16 años, cuenta Del Toro, él y un amigo se estacionaron a un lado de la carretera con un six pack de cervezas, el cual no llegaron a abrir, asegura el director. Estaban viendo las estrellas y platicando cuando apareció "una luz no lineal" que se movía por todos lados en el horizonte, obviamente, con una tecnología nunca vista. Los jóvenes le tocaron el claxon y le echaron la luz de los faros, y el OVNI reaccionó acercándose.

Del Toro señala que el aparato estaba "mal diseñado". Era un platillo volador con luces que le daban vueltas. El típico OVNI de la época clásica. "Sé que es una decepción, pero así era", dice. La experiencia no fue muy agradable: al principio sintieron asombro, luego pánico, y al final acabaron huyendo en su vehículo. Cameron comenta que seguramente los aliens, o quiénes fueran, se divirtieron espantándolos.

