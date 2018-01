THE SHAPE OF WATER

Suma Del Toro 12 nominaciones en los Óscar británicos

La Academia británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer hoy la lista de estos galardones, considerados los Óscar británicos

Guillermo del Toro, cineasta mexicano (EFE)

LONDRES.- "The Shape of Water", un filme de fantasía romántica centrada en EU en 1962, encabeza la lista de los premios británicos de cine Bafta con 12 candidaturas, entre ellas a mejor película y mejor director (Guillermo del Toro).

La Academia británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer hoy la lista de estos galardones, considerados los Óscar británicos, que se entregarán en una gala en el Royal Albert Hall, de Londres, el próximo 18 de febrero.

A "The Shape of Water" le siguen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "The Darkest Hour", con nueve nominaciones cada una, entre ellas a mejor filme, mientras que "Blade Runner 2049" y "Dunkirk" reciben ocho.

"The Shape of Water", sobre el romance entre una mujer muda y una criatura marina, es candidata, además de a mejor película y mejor director, a mejor actriz (Sally Hawkins), actriz secundaria (Octavia Spencer), música original, fotografía, sonido, edición, diseño de producción, vestuario, guion original y efectos especiales.

En declaraciones hoy a la BBC, la británica Sally Hawkins afirmó que esta candidatura es un "regalo" viniendo de su "tierra natal".

"Creo que este es un filme importante y profundo", así que "ser honrada y reconocida de esta manera, es un regalo", recalcó.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que fue la gran protagonista en los recientes Globos de Oro celebrados en EE.UU. con cuatro premios, es una comedia negra sobre los esfuerzos de una madre para que se haga justicia a su hija asesinada.

Esta proyección obtiene, además de a mejor filme, candidaturas para mejor director (Martin McDonagh), mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor secundario -con dos actores de la misma película (Sam Rockwell y Woody Harrelson)-, mejor filme británico, fotografía, edición, director y guión original.

En tanto, "The Darkest Hour", sobre la vida del ex primer ministro británico Winston Churchill, ha sido seleccionada para los premios a mejor filme, mejor filme británico, música original, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, así como mejor actor (Gary Oldman) y actriz secundaria (Kristin Scott Thomas), en sus papeles de Winston y Clementine Churchill.

"Esta es mi segunda candidatura a los Bafta como actor, es un reconocimiento que significa mucho para mi", dijo Oldman a la BBC, y agregó que ha sido un "privilegio" haber interpretado a Churchill.

El mexicano Guillermo Del Toro competirá en la categoría de mejor director con Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049"), Luca Guadagnino ("Call me by your name"); Christopher Nolan ("Dunkirk"), y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

El actor Christopher Plummer ha sido seleccionado como mejor actor secundario por "All the Money in the World", tras sustituir en el último momento a Kevin Spacey, después de que este recibiera varias acusaciones de acoso sexual.

Junto a Plummer, Rockwell y Harrelson, completan las candidaturas a mejor secundario Hugh Grant, por "Paddington 2" y Willem Dafoe por "The Florida Project".

Daniel Day-Lewis es candidato a mejor actor con "Phantom Thread", y competirá con Gary Oldman, por "The Darkest hour"; Timothée Chalamet, por "Call me by your name"; Daniel Kaluuya, por "Get out", y Jamie Bell, por "Film stars don't die in Liverpool".

Las candidatas a mejor actriz son Frances McDormand, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Sally Hawkins, por "The Shape of Water"; Annette Bening, por "Film Stars Don't Die in Liverpool"; Margot Robbie, por "I, Tonya", y Saoirse Ronan, por "Lady Bird".

Entre las actrices de reparto figuran, además de Kristin Scott Thomas por "The Darkest Hour", Allison Janney, por "I, Tonya"; Laurie Metcalf, por "Lady Bird"; Lesley Manville, por "Phantom Thread" y Octavia Spencer, por "The Shape of Water".

En esta edición, la ceremonia de entrega estará a cargo de la actriz británica Joanna Lumley, famosa por la serie "Los vengadores", en sustitución del actor Stephen Fry.

