¿Aún no entiendes "Roma"? Debes leer las 10 geniales observaciones de Guillermo del Toro sobre la cinta de Cuarón

Luego de que la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón ganará cuatro categorías como Mejor película, Mejor película extranjera, Mejor fotografía y Mejor director en la 24 entrega de los premios Critics' Choice Awards 2019, el cineasta mexicano Guillermo del Toro realizó 10 geniales "observaciones personales" sobre la película de su compatriota.

De acuerdo con Publimetro, el cineasta tapatío desmenuzó la cinta de su colega y señaló que es una pintura mural y un fresco enorme.

A través de su cuenta de Twitter, Guillermo del Toro escribió lo siguiente:

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente . Habra momentos en que la familia se "acerque" pero serán pasajeros: "Nos salvo Cleo" y casi de inmediato: "Me preparas un licuado de plátano?"

Respecto al silencio de "Cleo" destacó lo siguiente:

3) En mi opinión el "silencio" de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- "No quería que naciera". Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

Momento Clave:

La producción:

6) Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.