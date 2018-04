Time coloca a Guillermo del Toro en su lista de los 100 más influyentes

REDACCIÓN 19/04/2018 06:20 p.m.

La revista Time ha revelado a través de su cuenta de Twitter un video en el que presenta a los 100 personajes más influyentes del 2018, era de esperarse que Guillermo del Toro está presente en la lista, luego de que esta cruzando por su mejor momento como cineasta.

De acuerdo con el Huffingtonpost, la última película de Guillermo, The Shape of Water, ganó 4 premios Oscar en la más reciente entrega y fue lo que le dio el lugar en Time; aparece en la lista de la prestigiada revista estadounidense junto a mandatarios, deportistas, músicos, científicos, chefs, comediantes y empresarios que influyen a millones de personas.

See all the 2018 #TIME100 honorees in under a minute https://t.co/ppzdOe0ckQ pic.twitter.com/dyTCJ9na05