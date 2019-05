Guia practica para entender los "nuevos" términos en cine y series

REDACCIÓN 09/05/2019 06:19 p.m.

Hoy en día hay infinidad de términos cinematográficos que es difícil perderse, entre Marvel y DC, con sus universos expandidos, han puesto de moda los cruces entre sus personajes, y hay conceptos que aún se nos escapan.

Pero no tienes que preocuparte, aquí te compartimos la guía definitiva para que no te pierdas en ninguna conversación con "expertos del cine" o simplemente en redes sociales.

HATER. (del ingl., "odiador") 1. Dícese del sujeto que muestra sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto. Su hábitat natural es la red social Twitter, aunque ya existía antes de la era 2.0 en la forma del conocido "cascarrabias". Muy ligado a actitudes "snob".

LIVE ACTION. (del ingl., acción en vivo) 1. Películas o series interpretadas por actores de carne y hueso, en contraposición a películas o series animadas. El término se popularizó debido a la caterva de adaptaciones "live action" de clásicos animados de parte de Disney.

BIOPIC. (del inglés "bio", de biografía, más "pic", relativo a "picture" -película-) 1. Dícese de aquellas películas de ficción, no documentales, que relatan la historia de vida de una figura prominente. Ej.: "Bohemian Rhapsody", "Una mente brillante", "Amadeus".

SHOWRUNNER. (del ingl) 1. En la televisión, no manda el director: de hecho, la dirección cambia de episodio a episodio, ocupando un rol más técnico que creativo: quien mantiene la cohesión de la visión autoral, los guiones y el tono es el "showrunner".

SPOILER. (del ingl, derivado de arruinar) 1. Uno de los actos más viles que se pueden hacer sobre las hordas de fans, "spoilear" implica adelantar alguna parte clave de la trama a otro espectador antes de que este haya visto la serie o película. Ej.: Ned Stark muere decapitado en la primera temporada de "Game of Thrones".

CLIFHANGER. (del ingl., literalmente "el que cuelga del peñasco") 1. Recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final de un capítulo, para dejar al espectador con ganas de más.

REBOOT. (del ingl, "reiniciar") 1. Cuando una saga llega a su final de sus historias hacia atrás y hacia adelante, o si la saga está fallando en la taquilla, los ejecutivos pueden resolver "barajar y dar de nuevo": dícese del recurso mediante el cual una franquicia vuelve a fojas cero, ignorando anteriores decisiones narrativas y cambiando el elenco, directores, etc. Ej.: las recientes películas de "El planeta de los simios".

CROSSOVER. (del ingl., literalmente "cruce")1. Episodio o película donde dos franquicias o personajes de productos diferentes se encuentran. Ej.: El episodio final de la séptima temporada de "Scandal" fue protagonizada por el personaje que Viola Davis interpreta en "How to get away with murder".

COMING OF AGE. (del ingl., "llegar a la mayoría de edad") 1. Género literario y cinematográfico referido a las historias protagonizadas por adolescentes, centrado en crecimiento psicológico y moral del protagonista, de la juventud a la adultez. Ej.: "Supercool", "Llámame por tu nombre", "Casi famosos", "Cuenta conmigo".

ON DEMAND. (del ingl., "bajo demanda") 1. Sistema de televisión que permite a los usuarios el acceso a contenidos multimedia de forma personalizada ofreciéndoles, de este modo, la posibilidad de solicitar y visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el telespectador lo desee. Ej.: Netflix.

TEASER. (del ingl, "tentar") 1. Pequeño adelanto en forma de video de una película o serie.

TRAILER. (del ingl.) 1. Adelanto un poco más largo. La conocida "cola" o "avance".

FLASHBACK. (del ingl.) 1. Escena retrospectiva: los personajes pasan del presente de la ficción al pasado, alterando la secuencia cronológica de la historia y conectando momentos distintos.

SECUELA. (del ingl. sequel) 1. Producto que continúa con los eventos de una película o serie de forma cronológica, recurso que se ha vuelto omnipresente en un Hollywood carente de ideas. Ej.: nueve películas de "Star Wars", ocho de "Harry Potter", y una quinta "Indiana Jones" en camino.

PRECUELA. (del ingl. sequel, reemplazando la primera sílaba por el prefijo ´pre´) 1. Producto que antecede los eventos de una película o serie, recurso que, aún agotada la historia hacia adelante, le ha permitido a Hollywood sacar decenas de filmes de la misma franquicia.

REMAKE. (del ingl., "rehacer") 1. Dícese de otra tendencia del Hollywood del siglo XXI, que, falto de ideas, toma películas y series del pasado y las vuelve a hacer. Ej.: las nuevas películas de "El Rey León", "Aladín", "La Bella y la Bestia"...

SPIN OFF. (del ingl., "escición") 1. Dícese de una película o serie derivada de una franquicia, que toma algún personaje o evento de la saga principal y lo desarrolla por separada. Ej.: "El joven Sheldon", "Solo: una historia de Star Wars".

FLASHWORWARD . (del ingl.) 1. En lugar de "viajar" al pasado, los personajes pasan del presente de la ficción al futuro, adelantando eventos que ocurrirán y generando suspenso sobre cómo llegarán a pasar

