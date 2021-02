La guerra sucia del PRI no me va a detener, advierte Anaya

El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés advirtió que la guerra sucia del PRI no lo va a detener ni a distraer, tras el llamado del titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que los aspirantes a la Presidencia de conduzcan con civilidad.

“No me van a distraer, vamos a seguir adelante y vamos a ganar las elecciones”, aseguró el precandidato de la coalición Por México al Frente.

La verdad es que me da risa, eso no les va a servir absolutamente de nada y con eso no van a lograr levantar la campaña en ruinas del candidato del PRI. Francamente, me da risa

En Irapuato, previo a una reunión con simpatizantes y militantes, Anaya consideró que la causa de la guerra sucia es porque el PRI no logra levantar su campaña, e incluso reviró que le provoca risa.

“La verdad es que me da risa, eso no les va a servir absolutamente de nada y con eso no van a lograr levantar la campaña en ruinas del candidato del PRI. Francamente, me da risa”, insistió al aclarar que no levantará ninguna denuncia por el uso de su imagen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Anaya demanda no especular sobre mantas del CJNG en CDMX

Ricardo Anaya confirmó que la única campaña que está creciendo contundentemente es la de la coalición que él encabeza, porque López Obrador está estancado y Meade está en picada absoluta.

“El problema es el gobierno filtrando información parcial para engañar. Acuérdense que las medias verdades se convierten en mentiras. Hoy estoy siendo sujeto de guerra sucia, pero hay una razón muy clara: me atacan porque estoy creciendo, porque tienen miedo. Los tenemos muy preocupados y muy nerviosos”.

A tres días de que concluyan las precampañas, Anaya también dijo que estará atento a la autoridad electoral para ser respetuoso de lo que establece la norma.

Finalmente, reportó que el saldo de su precampaña “es absolutamente positivo”: “Yo estoy muy contento, hemos logrado los objetivos que nos trazamos y estoy convencido que vamos a ganar”, declaró.

Con información de Milenio.





aja