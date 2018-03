Avances Tecnológicos

Elon Musk explica cómo la humanidad podrá sobrevivir una Tercera Guerra Mundial

El fundador de Tesla Motors reveló que durante años ha trabajado para lograr una tecnología que ayude a las personas a sobrevivir

REDACCIÓN 18/03/2018 04:52 p.m.

Elon Musk sabe cosas, parece que de todo un poco. Incluso sabe cómo podríamos sobrevivir ante una catástrofe mundial. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Elon Musk, nuestro Tony Stark real; no sólo es el CEO de grandes compañías como Tesla Motors, SpaceX o The Boring Company; sino que además sabe cómo podría sobrevivir la humanidad en caso de una Tercera Guerra Mundial.

Desde hace años, la posibilidad de una nueva Gran Guerra pende sobre la cabeza del mundo. Pero no, no sería como en el pasado. Ahora hay armamento militar que hace años ni siquiera se soñaba. Pero no tienes nada de qué preocuparte, según Musk. Más o menos.

Los planes de Musk ante una Tercera Guerra Mundial

Elon Musk quiere colonizar Marte. Eso lo sabemos desde hace tiempo. Pero sus ideas no se están quedando en simples y descabellados sueños: él trabaja para que se cumplan. Y sorpresivamente; hasta ahora, todo va por buen camino. Aunque esta vez habló también de colonizar la Luna.

La idea es "simple": si hay una Tercera Guerra Mundial; podríamos pasar por una nueva edad oscura. Para entonces, Musk debe tener listo el cohete Big Falcon, que nos llevará a Marte. En resumen: si destruimos este planeta, podemos ir a colonizar otro. O la Luna.

Por ahora, el gran Big Falcon sigue en obras; pero su primer vuelo de prueba está a la vuelta de la esquina: se espera que sea durante la primera mitad del 2019. Este cohete es ni más ni menos que una nave interplanetaria que podría llevarnos a Marte. Por suerte, ya no hay nada para temer: Elon nos salvará.





Con información de PC.

auc





LEA TAMBIEN Las 10 mejores películas de terror de Netflix para disfrutar este puente Te compartimos un listado de las películas más terroríficas que podrás encontrar en la plataforma de streaming para disfrutar en este puente

LEA TAMBIEN Buscador de Facebook arroja resultados perturbadores Las predicciones en el motor de búsqueda de la red social da resultados inquietantes cuando escribes palabras como "niña", "mujer", "chicas" o "jovencitas".

LEA TAMBIEN ¡Wifi gratis! Conoce la ubicación de las Google Stations en México Estaciones de autobús, aeropuertos y centros comerciales serán puntos de acceso a internet gratis de Google