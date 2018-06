Día 2 de la guerra comercial: Trump vs México, Canadá y UE

REDACCIÓN 01/06/2018 05:24 p.m.

La mañana de este jueves, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio de la Unión Europea, Canadá y México a partir del primer minuto de este viernes.

La medida supone tarifas de 25 por ciento para el acero y del 10 por ciento para el aluminio procedentes de tres de los socios comerciales de Washington.

TRUMP SUGIERE PACTOS DISTINTOS CON MÉXICO Y CANADÁ

El presidente Donald Trump sugirió que EU podría buscar acuerdos de libre comercio por separado con México y Canadá para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TLCAN, vigente desde 1994, se renegocia a exigencia del mandatario estadunidense, quien lo ha calificado como "desastroso" para su país, argumentando que le ha costado empleos e inversiones.

Trump sugiere pactos comerciales distintos con México y Canadá (Imagen Latitud Megalópolis)

La revisión del TLCAN se ha complicado en las últimas semanas por las diferencias de los socios en torno a sectores estratégicos como el automotor, con Washington pugnando para que una mayor parte de los componentes y ensamblado de vehículos producidos en la región se hagan en su territorio.

Este objetivo estadunidense, junto a otros como la inclusión de una cláusula que forzaría a renegociar el acuerdo cada cinco años, ha encontrado fuerte resistencia de los representantes de México y Canadá.

ARREMETE TRUMP CONTRA CANADÁ POR REPRESALIAS

Luego de la entrada en vigor de los aranceles al acero y el aluminio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas a Canadá por anunciar represalias contra esta medida que dio inicio a una guerra comercial también contra México y la Unión Europea.

A través de su cuenta de Twitter, Trump amagó con posibles acciones en contra de la industria maderera canadiense.

Arremete Trump contra Canadá por represalias ante imposición de aranceles (Imagen de El Economista)

Ayer, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunció "contramedidas" arancelarias que se aplicarán a las importaciones de acero, aluminio y otros productos de EU, las cuales ascenderán a 16 mil 600 millones de dólares.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.?