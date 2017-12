Polémica tras anuncio de mudanza de Guatemala a Jerusalén

REDACCIÓN 25/12/2017 03:48 p.m.

Ciudad de México (La Silla Rota).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró este domingo a través de su cuenta de Facebook, la decisión de trasladar la embajada guatemalteca en Israel a Jerusalén.

De acuerdo con información de BBC, Guatemala es una de las pocas naciones que respalda la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del país de Medio Oriente.

Actualmente la sede diplomática de Guatemala se encuentra en la ciudad de Tel Aviv desde 1980.

El presidente guatemalteco informó a través de redes sociales que el que ha sostenido pláticas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en las que anunció el cambio localización de la embajada.

Thank you Guatemala ???? for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel ????????. @IsraelMFA @Israel