Despliega Trump a 250 elementos de la Guardia Nacional en río Bravo

ARNOLDO GARCÍA / CORRESPONSAL 09/04/2018 11:19 a.m.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- A la frontera entre Texas y Tamaulipas arribaron 250 elementos de la Guardia Nacional para reforzar las acciones de vigilancia en el combate al narcotráfico y la migración ilegal.

Puedes leer: ¿Qué es la Guardia Nacional de Estados Unidos?

El pasado sábado, llegaron a Roma, Texas, frontera con Miguel Alemán, Tamaulipas, 250 elementos para desplegarse a lo largo de la franja fronteriza desde Laredo a Brownsville, Texas.

Se hizo hincapié en que los miembros de la Guardia Nacional no se encuentran armados.

#Texas #NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx