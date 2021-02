Por peligro, clausuran guardería en Sonora; estaba cerca de gasera

Hermosillo, Sonora: Luego de que padres de familia este lunes 11 de junio cerraran la vialidad de la Carretera 26 como medida de protesta para que clausuren una gasera cercana a la guardería “Mi Angelito”, ubicada en la colonia Palo Verde, Julio Ulloa, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, anunció que de manera provisional cerrarán ambos establecimientos.

Esta manifestación según los padres de familia, fue porque la gasera presenta irregularidades, además de estar situada a menos de 80 metros de distancia con la estancia infantil, lo que propiciaría accidentes como incencdios, que desean evitar.

Como el de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que a causa de un incendio murieron 49 niños y decenas más resultaron lesionados.

A 9 años de la tragedia, padres ABC detectan que el IMSS lucra con sus hijos.

Ante esto, el secretario del Ayuntamiento, explicó que se investigará si la gasera cuenta con mitigación en riesgos, ya que supone, “de buena fe”, omitieron tramitar los permisos correspondientes para operar.

Julio Ulloa, aclaró, que por esta situación, se llevó a cabo una mesa de análisis con personal de la guardería “Mi Angelito”, así como padres de niños fallecidos en la Guardería ABC y autoridades de Protección Civil de Sonora, cuyo fin es darle solución al problema.

“De buena fe, comento, en esta caso la gasera, hace la solicitud al Ayuntamiento sin ningún ladrillo todavía, un proyecto, y omiten, de buena fe, entonces se le otorga (licencia), con nosotros la guardería no existía porque no tenemos ningún documento de ellos”, explicó.

Añadió que el Ayuntamiento de Hermosillo esperará para conocer la resolución final del caso, aclarando que los establecimientos no están clausurados, sino suspendidos de manera indefinida.

Por su parte, Julio César Márquez, padre de uno de los niños fallecidos en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, dijo que lo único que se pretende es salvaguardar los derechos de los niños, pues no están del lado de la instancia infantil, ni de la gasera.

“Hemos buscado generar mejores condiciones de seguridad en estos centros de atención infantil, entonces al conocer este caso de Mi Angelito, quisimos tener un acercamiento con el Gobierno para solicitarles que se haga lo que les corresponde para darle solución al problema y salvaguardar los derechos de los infantes”, expresó.

La responsable de la estancia infantil explicó que desde el 2007, cuando inició operaciones la guardería, realizó los trámites correspondientes con el fin de obtener permisos para operar, sin embargo, años después sin consultar a personal de la guardería, estos dos locales de alto riesgo comenzaron a laborar.

El 11 de junio pasado, durante la protesta, resaltó que tanto la gasera así como también una gasolinera están a menos de 80 metros de distancia con la guardería, por lo que 40 menores corren el riesgo de sufrir algún accidente.

“A raíz de que pusieron la gasera y gasolinera allá enfrente a mí me quieren mover, me están pidiendo diagnóstico de riesgo, cuando ese diagnóstico debieron habérselo pedido a los establecimientos, ahorita me está presionando Protección Civil. En febrero todavía buscaron documentos de la gasolinera y no tienen”, expresó Esperanza Bobadilla Valencia, madre de familia.

La guardería “Mi Angelito” funciona desde 2007 y brinda el servicio aproximadamente a 40 infantes, entre niñas y niños.

La gasera tiene licencia de uso de suelo desde 2008, antes de que se implementara la Ley 5 de Junio, que busca regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en Sonora.

Cabe destacar que esta ley no es retroactiva, es decir, no aplica, ya que se publicó el 24 de octubre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, 4 años después de edificarse la guardería “Mi Angelito”.

