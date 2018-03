COMUNIDAD GAY

Hallan muerta a activista LGBT en Guanajuato

María Guadalupe Hernández Flores, activista que se encontraba desaparecida desde el 11 de marzo, fue identificada en la comunidad Arroyo del Durazno

28/03/2018

María Guadalupe tenía 37 años de edad (Foto. tomada de la web)

Ciudad de México (La Silla Rota).-México.- El cuerpo de María Guadalupe Hernández Flores, feminista y activista a favor de los derechos de la población LGBTI, fue identificado en un predio de la comunidad Arroyo del Durazno, municipio de Coroneo, en Guanajuato. Tenía signos de tortura.

La activista y defensora de los derechos humanos y de género, de 37 años de edad, era originaria de Paraguarí del municipio de Coroneo. Desapareció hace 17 días, el 11 de marzo lo que originó que amigos y familiares pidieran ayuda a través de redes sociales para encontrarla.

La última vez que se le vio fue a bordo de un autobús para realizar un viaje. Su automóvil fue localizado con impactos de bala.

Fue el viernes 23 de marzo que un hermano de la víctima quien reconoció el cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), las autoridades no han dado a conocer alguna línea de investigación sobre el móvil que originó al crimen, mucho menos quien o quienes lo perpetraron.

Cabe mencionar que el cuerpo fue descubierto el pasado 20 de marzo por un perro de una pareja que lo paseaba, quienes dieron aviso a la autoridad, en ese momento solo se informó que vestía blusa blanca, pantalón de mezclilla azul y botas de color rosa.

Exigen justicia

El colectivo "Lunas Lesbofeministas Nosotras" se pronunció en contra del feminicidio de la activista, un asesinado que reafirma, comparten, que "la militancia lesbofeminista es necesaria para seguir insistiendo en la construcción de nuestra munda".

"Nos pronunciamos para sumarnos y expresarnos desde la profunda rabia, indignación y preocupación, por el asesinato de la compañera Kleo: lesbiana y luchadora social, que desaparecieron a principios de marzo y que fue encontrada asesinada", se lee en un comunicado compartido en su página de Facebook.

La organización LGBT afirma que el asesinato de su compañera deriva de la violencia estructural en contra de las mujeres a las que están sometidas día con día.

Comunicado del colectivo "Lunas Lesbofeministas Nosotras". Foto: Facebook

También la organización "La tortillera queretana" compartió a través de Facebook el dolor, la rabia y la indignación por el feminicidio de María Guadalupe Hernández Flores.

"Desconocemos los detalles de su feminicidio, pero nuestra solidaridad está con su mamá, con sus compañeras lesbianas, feministas y maestras de Guanajuato y de todas aquellas con las que tejió redes", compartió.

La organización feminista detalló que la activista era participó en diversas actividades por la visibilidad lésbica.

"La mejor arma que tenemos para luchar es seguir organizándonos con otras, amarnos, crear comunidad. Busquemos nuestra manada y si no la hay, construyamos nuestro propio clan y no permitamos que nos condenen al silencio", destacan.

"No dejemos de indignarnos, de nombrarla, de resistir y de luchar cada día, no dejemos de crear redes de apoyo, de escucha y acompañamiento. No permitamos que nos digan que estamos solas porque en otro punto alguienas también nos están buscando tanto como nosotras a ellas".

