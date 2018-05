ELECCIONES 2018

Guadalupe y Monterre en NL, los más codiciados buscan gobernarlos 22 candidatos

Para gobernar las dos ciudades un total de 22 aspirantes darán la batalla electoral el próximo 1° de julio

Monterrey, N. L.- Los municipios de Guadalupe y Monterrey son los más codiciados por los candidatos a presidentes municipales pues entre independientes y representantes de partidos políticos, en la primera municipalidad contienden 13, mientras en la capital regiomontana son nueve los aspirantes.

Guadalupe, ubicado al oriente de la zona metropolitana regiomontana tiene poco más de 700 mil habitantes y una extensión de 153 kilómetros cuadrados; en su territorio se encuentra el símbolo de Monterrey, el cerro de la Silla y el moderno estadio de fútbol de los Rayados de Monterrey.

De acuerdo a los datos proporcionados por la CEE, los candidatos independientes son Yuri Salomón Vanegas Menchaca, el ex priista Daniel Torres Cantú, Daniel Torres Rangel, el ex panista Helios Imerio Salazar López, Carolina Garza Elizondo y el también ex albiazul Juan Humberto Leal Rodríguez.

Los partidos políticos han postulado a los ex alcaldes, la priista Cristina Díaz Salazar, Pedro Garza, por el PAN, y al ex panista Jesús María Elizondo, por Juntos haremos Historia.

También Pedro Garza Ibarra, por Rectitud, Esperanza Demócrata (RED); la ex panista Laura Paula Lopez, por MC, Sergio Rivera Estrada, por Nueva Alianza, y el ex albiazul Francisco Javier Bustillos Soto por el PRD.

En Monterrey, con poco más de un millón cien mil habitantes , el alcalde priista Adrián de la Garza, busca la reelección; el ex edil regio Felipe de Jesús Cantú, va por el PAN; el ex bigbrother Patricio Zambrano, por Juntos Haremos Historia, en la segunda ocasión que busca la presidencia municipal; Aldo Fasci, por los independientes; el ex alcalde y ex panista Adalberto Quiroga, por el Verde, Iván Garza, otro ex panista por M; Jesús Ucles, por RED, Enrique Barrios, ex PAN, por Nueva Alianza, y Ana Elizabeth Villalpando Plascencia por PRD.

Según el reporte más actualizado de la CEE se han iniciado 46 Procedimientos Especiales Sancionadores durante el proceso electoral 2017-2018, de los cuales por lo menos 12 son dirigidos hacia aspirantes al ayuntamiento regio.

Adalberto Madero, candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lidera el número de quejas en su contra y suma cinco del total; Felipe de Jesús Cantú, candidato del PAN, tiene el segundo lugar y lleva tres denuncias, ambos por actos anticipados de campaña.

Asimismo, el actual alcalde de Monterrey que busca la reelección, Adrián de la Garza, y el candidato independiente, Aldo Fasci Zuazua, tienen cada uno dos denuncias en su contra por supuesta promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

De las denuncias contra Madero, dos se encuentran en procedimiento de audiencia, una está en trámite, una ha sido resuelta y otra fue impugnada por Adalberto Madero ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

