El misterio de la muerte de Kurt Cobain, ¿suicidio o asesinato?

REDACCIÓN 05/04/2019 01:20 p.m.

La sorpresiva muerte del cantante y compositor estadounidense Kurt Cobain (1967-1994) estremeció al mundo entero, ya que era uno de los músicos más populares y talentosos de principios de los años 90´. Aunque su muerte fue catalogada como suicidio, todavía persisten las teorías que señalan que se trató de un asesinato por encargo.

Los últimos días de Cobain no fueron nada tranquilos. A finales de marzo de 1994, después de varias negativas, el músico entró en una clínica de desintoxicación en el Centro de Recuperación Exodus de Marina del Rey, California, para recuperarse de su adicción a la heroína. Pero el primero de abril huyó del centro y no se tuvieron más noticias de él. Su esposa, Courtney Love, incluso contrató al detective privado Tom Grant para hallar su paradero. El 8 de abril de 1994, finalmente, el cuerpo de Cobain fue encontrado en su casa de Seattle por Gary Smith, un electricista que había acudido a instalar una alarma. La fecha de defunción estimada por los expertos forenses fue el 5 o 6 de abril de 1994. La causa oficial fue la de un suicidio por impacto de bala, precedido de un alto consumo de heroína.

Los fans más recalcitrantes de Kurt y responsabilizaron a Cortney Love de su muerte. La viuda de Cobain, comenzó a ser vista por muchos como una especie de "malévola" Yoko Ono. Eldon Hoke, un excéntrico músico al que apodaban "El Duce", aseguró en su última entrevista que Courtney le había ofrecido 50 mil dólares por matar a Kurt Cobain. Luego de su revelación Hoke, murió en extrañas circunstancias, su cadáver fuera encontrado tirado sobre las vías del tren. Los rumores empeoraron cuando el padrastro de Love, afirmó que su hijastra había matado al mítico líder de Nirvana. "Espero que no me maten por decir esto, pero estoy convencido de que Courtney tuvo algo que ver con la muerte de Kurt Cobain", declaró.

De acuerdo a expertos, existen varios indicios que indican que Cobain pudo haber sido asesinado, como la posición en que se encontró la escopeta y el hecho de que no hubiera ninguna impresión digital en el arma del suicidio. Además, en un informe de toxicología se mencionó que "el nivel de heroína en la sangre de Cobain era de 1.52 miligramo por litro", lo que movió al mismo detective Tom Grant a afirmar que Kurt no pudo apretar el gatillo después de haberse inyectado tal dosis de droga.

El detective, aseguró que el cantante del grupo Nirvana no murió por esta dosis de heroína, sino que la droga pudo ser utilizada con el fin de neutralizar la capacidad de Kurt Cobain para simular el suicidio.

Sin embargo, para la gran mayoría, la tesis del suicidio del vocalista de Nirvana es la más lógica, especialmente si se la aplica en el caso específico del cantante, un sujeto extremadamente sensible que desde los 7 años de edad comenzó a sentirse inmensamente infeliz por el divorcio de sus padres y que en su juventud tuvo problemas de adaptación, que continuaron en su vida adulta con peligrosos escarceos con las drogas y que intentó titular el último disco de su grupo con el revelador título de "I hate myself and I want to die" ("Me odio a mí mismo y quiero morir") y su carta póstuma que el electricista Gary Smith encontró a pocos metros del cadáver de Cobain, junto a un florero.

nl

