¿Sabes qué son los grisexuales? Esto es lo que les atrae

Se habla mucho sobre las características de la sexualidad, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual o pansexual. Sin embargo, la asexualidad suele ser un tema que se deja de lado, porque (según los estándares establecido por los medios) sentir atracción sexual hacia alguien es lo "normal", lo que se espera de cada persona.

De acuerdo con Vix, lo "anormal" no se discute porque "es raro" y al ser menos común, no es necesario darle atención. Si eso sucede con la asexualidad, lo que sucede con la grisexualidad es todavía más triste.

Para definir con mayor claridad lo que es la grisexualidad, imagínense una línea: en un extremo encontramos la sexualidad y en el otro la asexualidad. Marquemos un punto en medio de esa línea. Ese punto es la grisexualidad.

LAS PERSONAS GRISEXUALES PUEDEN TENER DIFERENTES ACTITUDES EN CUANTO A LA SEXUALIDAD, POR EJEMPLO:

Sólo sienten deseo sexual hacia determinadas personas en circunstancias específicas.

hacia determinadas personas en circunstancias específicas. Sienten atracción sexual , pero no tienen deseo de hacer algo al respecto.

, pero no tienen deseo de hacer algo al respecto. Tienen sentimientos confusos en lo que a sexualidad se refiere.

confusos en lo que a se refiere. La atracción sexual no es algo importante para ellos en general.

Por eso se refiere a esta área como una zona gris: porque no es blanca ni negra. Dentro de este territorio también se encuentran los demisexuales. Los demisexuales son las personas que sólo sienten deseo sexual hacia personas con quienes tienen un fuerte vínculo (pero no, eso no quiere decir que se enamoran de todos sus amigos).

Estamos en una época de identificación sexual. Antes de esta era no eran comunes las investigaciones referentes a sexualidad o género. Tampoco existían todas las categorías y terminología con las cuales contamos ahora. Es importante definir las situaciones porque nombrarlas nos da poder sobre ellas, nos permite comunicarlas y crear comunidades donde antes no existían.

La grisexualidad no es evidente en alguien cuando lo ves caminando por la calle, así que su discriminación no es tan directa y evidente. Pero imaginen cómo es vivir en un mundo hipersexualizado como el nuestro, en el cual todo se vende a través del sexo, y que tú no sientas atracción por ello.

Es como si no te importara el agua de limón, pero en todos lados te dicen lo deliciosa que es el agua de limón, lo saludable que es y que deberías estar tomando dos litros de agua de limón al día. Sería inevitable que sintieras que algo está mal contigo, sobre todo porque nadie se te acerca a decirte que también es válido que no te guste el agua de limón.

Así que recuerda: si el sexo sin amor es válido, el amor sin sexo también.

