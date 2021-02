Las grillas del PAN por liderazgo de bancada en Congreso de la CDMX

Esperan no se repita la maniobra que hizo el exdirigente del albiazul. (Cuartoscuro / Archivo).

El Partido Acción Nacional (PAN) aún no tiene coordinador de bancada para el próximo primer Congreso de la Ciudad de México, y de acuerdo con los estatutos, quien debe designarlo es el presidente del partido en la capital, Mauricio Tabe, quien a su vez es también diputado electo y busca ser coordinador de la fracción.

Es por eso que el asambleísta y aspirante a dirigente del PAN en la ciudad, Andrés Atayde, pidió que el cargo de coordinador parlamentario se elija a través de un sondeo entre los 10 diputados electos del partido, y así evitar que ocurra como en el Senado, donde el aún dirigente nacional Damián Zepeda, se autoeligió para ser coordinador de la bancada.

A ello se suma que para el 17 de septiembre, cuando inicie el nuevo Congreso, aún no habrá nuevo dirigente del albiazul en la ciudad, ya que el proceso está amarrado al de la elección de dirigencia nacional, para el cual tampoco hay fecha.

“Mi postura es muy clara en el nombramiento de coordinador en el primer Congreso: debe haber un sondeo, una solicitud de opinión de quienes van a integrar el grupo parlamentario (11 legisladores) para que podamos tener un coordinador y generar mayor consenso posible y hacerle frente a la mayoría de Morena”, dijo.

“Hay que tener cuidado en las formas y la mejor manera para poder hacerlo es un sondeo o solicitud explícita. Si en ese sentido es Mauricio Tabe, está bien, siempre y cuando genere consenso mayoritario”, expresó Atayde.

La Silla Rota consultó a Federico Döring, quien es uno de los diputados electos del PAN que llegará al primer Congreso de la ciudad y que ha mostrado su interés por también convertirse en coordinador parlamentario.

Reconoció que está fresca la maniobra que a nivel nacional realizó el exdirigente nacional Damián Zepeda, que renunció al cargo, pero dejó en la dirigencia nacional a Marcelo Torres Cofiño, quien en su primera decisión designó a Zepeda coordinador de la bancada de 25 senadores del PAN.

“Mauricio Tabe tiene convocado al grupo parlamentario la siguiente semana, y en el caso de la agenda local no veo simulación o una “chicanada”. Sí, Mauricio tiene una aspiración, pero no le veo la intención de una chicanada de renuncia para que lo designen”, dijo el exdiputado federal.

En su opinión, los estatutos son anacrónicos al permitir que los dirigentes puedan contender por cargos públicos y después convertirse en coordinadores -una reforma que ocurrió durante la dirigencia de Ricardo Anaya- a los estatutos a su vez reformados en la gestión de Germán Martínez, hecha entonces para evitar ese tipo de situaciones.

“En política la forma es fondo. Una cosa es que podría designarse un proceso o auscultar y escuchar, y en función de eso tomas la decisión. Hay que distinguir la simulación en el Senado y en el caso del Congreso local, por lo que a mi respecta Tabe está buscando diálogo, perfiles. Él sabe de mi trayectoria y en cambio en el Senado la decisión fue tomada en un sabadazo”, ironizó.

El también exsenador y uno de los pocos panistas en la capital que no pertenece al grupo de Jorge Romero, consideró que él tiene experiencia para encabezar la fracción del PAN, ya que previamente fue coordinador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Previó que con el nacimiento del nuevo Congreso, ya no sólo la Comisión de Gobierno será poderosa, sino habrá otras comisiones desde donde puede haber proyección legislativa.

“Ahora es un Congreso local, que se parece más al federal, en donde tengo amplia experiencia, hay varias posiciones para gravitar, pero si la decisión no me favorece no pasa nada”, aseguró Federico Döring.

“No vemos simulación para tomar la decisión en lo local y estoy a la expectativa de qué se toma, y creo que el proceso local se está llevando con transparencia”, añadió.

Döring descartó que la fracción del PAN vaya demorada en la elección de su próximo coordinador, ya que mientras Morena y el PRD ya designaron a los suyos, los panistas aún no lo hacen.

“La bancada tiene experiencia legislativa, pero al contrario tenemos muchos más con experiencia que debutantes, no es el caso de Morena. La curva de aprendizaje es distinta”.

El exlegislador federal adelantó que el martes 4 de septiembre, el dirigente y también diputado electo Mauricio Tabe encabezará una reunión de los legisladores panistas capitalinos.

Mauricio Tabe fue buscado para el presente texto, pero su personal de prensa informó que declinó opinar.

