Premios Grammy 2019, sigue el minuto a minuto de la gala más importante de la música

REDACCIÓN 10/02/2019 05:14 p.m.

Esta noche se llevan a cabo los premios más importantes de la industria de la música, los Grammy 2019 en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Recordemos que los galardones se entregan todos los años desde 1959 y en esta edición será conducida por Alicia Keys, mientras otras celebridades de la industria del entretenimiento serán las encargadas de entregar las estatuillas.

Este domingo la edición No. 61 de los premios Grammy tendrá al hip-hop como el género con mayores posibilidades de llevarse un galardón, teniendo como favoritos a los raperos Kendrick Lamar y Drake con ocho y siete nominaciones, respectivamente.

Estos son los primeros ganadores

El premio a Álbum del Año se lo lleva Kacey Musgraves por su material Golden Hour.

El premio a Grabación del Año fue para Childish Gambino por su tema "This Is America".

El homenaje a Aretha Franklin fue protagonizado por Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day, con la interpretación del tema "You Make Me Feel Like (A Natural Woman)".

La parte más triste de la noche fue cuando proyectaron el video In Memoriam en los Grammy 2019 donde recuerdan a aquellas voces de la industria musical que se apagaron este año.

En un video para rendir homenaje a las personalidades fallecidas aparecieron Carol Channing, Denise Edward, Joe Jackson, Ray Sawyer, Jim Rodford, Gary Burden, Avicii, Alan Pearlman, Ed King, John Perry, Tony Joe White, Malcolm Mac Miller, Cecil Taylor, Russ Solomon, Lari White, Maria Dolores Pradera, DJ Fontana, Roger Clark, Daryl Dragon, Dave Rowland, Patrick Williams, Charles Neville y la Leyenda del Soul, Aretha Franklin.

El premio a Mejor Nuevo Artista fue para Dua Lipa, con lo que se impuso a Chloe X Halle, Luke Combs, Greta Van Fleet, H.E.R., Margo Price, Bebe Rexha y Jorja Smith.

Dua Lipa y St. Vincent compartieron el escenario con los temas "Masseduction" y "One Kiss".

Cardi B se lleva el Grammy en la categoría de Mejor Álbum Rap, gracias a su trabajo Invasion Of Privacy.

okurrrrrrr, mejor álbum de rap!!!!

amo lo chora, carismática y talentosa que es weón y sobretodo amo lo orgullosa que se siente de sus raíces? queen cardi b#GRAMMYs pic.twitter.com/ouB3eX02bq — infausta loves innie ;; ???? (@onlyinefable) 11 de febrero de 2019

El dúo estadunidense de R&B, Chloe X Halle interpretó el tema "Where is The Love".

Brandi Carlile robó el aplauso del público con su interpretación del tema "The Joke".

Para toda la gente que se siente poco representada en temas políticos Brandi Carlile interpretó en los #GRAMMYs su canción The joke. pic.twitter.com/g3x02zqJs1 — Escenario de PL (@Escenario_pl) 11 de febrero de 2019

La boyband surcoreana, BTS presentaron a los nominados en la categoría de Mejor Álbum R&B a H.E.R

La cantante Jennifer Lopez irrumpió en los Grammy para interpretar el tema "Please Mr. Postman" y más tarde acompañarse de Smokey Robinson para entonar"My Girl". Al dúo se unió Alicia Keys "Papa Was a Rolling Stone".

@LuminariasTV interpretación de Jennifer López interpretando barias convienes teniendo tres vestuarios distintos en su presentación de los Grammy 2019 por TNT pic.twitter.com/lBXF6tVQm0 — domingo felix comas (@felixcomas) 11 de febrero de 2019

Travis Scott El músico se presentó junto a Philip Bailey para interpretar el tema "Stop Trying to be Good". Instantes más tarde apareció James Blake, con quien interpretó "No Bystanders".

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó por fin llegó, Lady Gaga interpreta su multipremiada canción "Shallow", que forma parte de la banda sonora de la película "Nace una estrella", por la que además compite como "Mejor Actriz" en los premios Oscar.

Diana Ross fue presentada por su nieto, antes de interpretar "The Best Years of my Life".

El premio Mejor Canción Rap se lo llevó Drake gracias a su tema "God's Plan".

La anfitriona de los premios Grammy 2019, Alicia Keys deleitó al público con su poderosa voz con temas como "Killing Me Softly", de The Fugees; "Unforgettable", de Nat King Cole; y su clásica "Empire State of Mind".

Kacey Musgraves se convirtió en la gran ganadora de la categoría "Mejor álbum Country" con su material Golden Hour.

¡Era favorita y ya lleva 3 #GRAMMYs! Ahora lo recibe por 'Golden Hour', Mejor Album de Country. ¡Ella es Kacey Musgraves! ?????? pic.twitter.com/yQla0Y2kjG — Movistar+ (@MovistarPlus) 11 de febrero de 2019

Tras ser el centro de atención durante la alfombra roja, Cardi B sorprendió al público de los Grammy 2019 con su interpretación de "Money".

La intérprete estadunidense, H.E.R interpretó el tema "Hard Place", en medio de aplausos en el Staples Center.

Ahora con un conjunto muy brilloso canta "Hard place" H.E.R en los #GRAMMYs con coro incluido?????????? y aplausos de los artistas. pic.twitter.com/l9xEioTGo7 — Mundo Tendencia Blog (@Mundotendenciab) 11 de febrero de 2019

La actriz Ana Kendrick presentó un número musical en homenaje a Dolly Parton donde participaron Katy Perry, Kacey Musgraves, Maren Morris, Miley Cyrus y Little Big Town.

Post Malone se presentó en los Grammy 2019 con el tema "Rockstar"; instantes más tarde aparecieron los Red Hot Chili Peppers con "Dark Necessities".

con "Dark Necessities".

#RHCP #Grammys | En la 49° edición de los premios, donde además ganó en dos categorías Red Hot Chili Peppers se presentó en vivo tocando Snow pic.twitter.com/A1G61lZsF3 — RHCP Argentina (@ChiliPeppersArg) 10 de febrero de 2019

Childish Gambino sorprendió al llevarse el Grammy a la Mejor Canción del Año, gracias a "This Is America".

La cantante Janelle Monáe ofreció un número musical acompañado de luces y coreografía con el tema"Make Me Feel".

Mejor interpretación pop dúo/grupo fue para Lady Gaga por "Shallow"

¡Atención #LittleMonsters! Voten por el fandom más fuerte con el hashtag #GRAMMYsTNT y apoyen a la gran artista del año @ladygaga ???#LadyGaga #GRAMMYs #AStarIsBorn #Shallow ?????? pic.twitter.com/omXVpp461L — TNT™ América Latina (@TNTLA) 11 de febrero de 2019

Shawn Mendes se unió Miley Cyrus para interpretar el tema "In My Blood".

LPM ¿COMO SE SUPERA ESTO? ???? #GRAMMYs Shawn Mendes y Miley Cyrus juntos son insuperables pic.twitter.com/qnlgRji2pj — Jarhantani ???? (@jarhantani_h) 11 de febrero de 2019

El poder femenino se hizo sentir con la presencia de Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michelle Obama causaron furor al salir al escenario.

La entrega número 61 de los premios Grammy arrancó con la actuación de Camila Cabello y "Havana". Ricky Martin se le unió para interpretar su clásico "Pégate", mientras el sonido del saxófono corrió a cargo de Arturo Sandoval. La presencia latina la completo J Balvin con el tema "Mi gente".

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Sweetener- Ariana Grande

MEJOR PERFORMANCE POP EN SOLITARIO

Joanne- Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

¡México Por Siempre!- Luis Miguel

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA VISUAL MEDIA

Shallow- Lady Gaga & Bradley Cooper

MEJOR SOUNDTRACK PARA VISUAL MEDIA

Black Panther- Ludwig Göransson

MEJOR SPUNDTRACK DE COMPILACIÓN PARA VISUAL MEDIA

The Greatest Showman- Hugh Jackman (& Various Artists)

MEJOR COUNTRY SOLO PERFORMANCE

Butterflies- Kacey Musgraves

MEJOR CANCIÓN DE PELÍCULA

Quincy- Quincy Jones

MEJOR VIDEO MUSICAL

This Is America- Childish Gambino

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL- RAÍCES

No 'Ane'i- Kalani Pe'a

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

Anniversary- Spanish Harlem Orchestra

MEJOR ÁLBUM LATIN ROCK, URBANO O ALTERNATIVO

Aztlán- Zoé

MEJOR ÁLBUM LATIN POP

Sincera- Claudia Brant

MEJOR ALBUM DE AUDIOLIBRO O STORYTELLING

Faith - A Journey For All- Jimmy Carter

MEJOR ÁLBUM PARA NIÑOS

All The Sounds- Lucy Kalantari & The Jazz Cats

MEJOR ÁLBUM FOLCKLÓRICO

All Ashore- Punch Brothers

MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

Please Don't Be Dead- Fantastic Negrito

MEJOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

The Blues Is Alive And Well- Buddy Guy

MEJOR ÁLBUM BLUEGRASS

The Travelin' McCourys- The Travelin' McCourys

MEJOR ÁLBUM AMERICANO

By The Way, I Forgive You- Brandi Carlile

MEJOR CANCIÓN DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile

MEJOR PERFORMANCE DE RAÍCES AMERICANAS

The Joke- Brandi Carlile

MEJOR ÁLBUM NEW AGE

Opium Moon

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DEL MUNDO

Freedom- Soweto Gospel Choir

MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Unexpected- Jason Crabb

MEJOR ALBUM CONTEMPORÁNEO CRISTIANO

Look Up Child- Lauren Daigle

MEJOR ÁLBUM GOSPEL

Hiding Place- Tori Kelly

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Colors- Beck



