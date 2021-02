Se levanta equipo de Blanco de mesa de transición

La información no fue entregada a esta comisión, fue solamente entregado un listado que menciona con qué empresas se han adjudicado algunos bienes, también alguna lista de arrendamientos que ha llevado a cabo el gobierno del estado, sin embargo, no nos entregan los documentos que nos permitan a esta comisión analizar y permitan al gobernador (electo) tomar una decisión de cuál va a ser la relación contractual con las empresas. Esto para salvaguardar lo que suceda en octubre, noviembre y diciembre y fue el motivo por el cual notificamos al secretario de gobierno que no se asistiría a la reunión del día de hoy”, dijo Mirna Zavala, del equipo de Blanco.