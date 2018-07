TLCAN ligero sería mejor que nada: Graciela Márquez

REDACCIÓN 09/07/2018 08:41 a.m.

Graciela Márquez, quien está contemplada para dirigir la Secretaría de Economía de México, por Andrés Manuel López Obrador, señaló que un TLC ligero", hasta un pacto con alguna otra nación, en última instancia, será mejor que no lograr nada.

"No creo que se llegue a un TLC 2.0. Me gusta pensar como que es un TLC 1.5, que siempre es mejor que el 1.0, y no es uno 0.5, así que es un progreso".

La doctora en historia económica, por Harvard, considera que Donald Trump, presidente estadounidense, podría vender dicho acuerdo a sus partidarios como una forma de que el nuevo presidente de Estados Unidos cedió a su voluntad.

"Creo que ahora está dispuesto a firmar el TLC porque realmente no ha completado nada, aparte de la negociación coreana", señaló Márquez. "Creo que firmar (con López Obrador) sería como: ´Muy bien, es el nuevo presidente y ustedes saben, aceptó mi negociación´".

López Obrador, quien resultó victorioso en la contienda electoral, ha mostrado su respaldo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de repetir contantemente que México debe de ser autosuficiente y no depender del comercio internacional.

"Veo la posibilidad de que se firme un acuerdo... tal vez a finales de septiembre o principios de octubre", dijo.

Leer también en La Silla Rota: El apodo que Trump le habría puesto a AMLO

Jesús Seade ha sido designado como jefe negociador nombrado por el gobierno entrante, y se unirá a Márquez en las negociaciones del gobierno actual, desde hoy y el momento en que asuma el cargo.

Sobre esto, comentó Márquez que el considerar que no tiene la experiencia la llevó a seleccionar a Seade, que es ex subdirector de la Organización Mundial del Comercio (OMC), quien está trabajando ya la evaluación de posturas políticas.

Una de sus metas es hacerle cambiar a Trump su perspectiva sobre el déficit comercial de EU con México. Esto al utilizar un método de valor agregado de contabilidad comercial, donde, de un ensamblado de un televisor con 80% de componentes asiáticos, por ejemplo, se contabilicen como 20%, no 100% mexicano.

La doctora en economía considera que China es el principal problema de Estados Unidos, no México o Canada. "Si se termina el TLC, el déficit con China se va a profundizar... el problema es China".

Asimismo, dijo que México espera aprender de China para obtener inversiones provenientes de este país, una vez que el gobierno entrante aumente la inversión en proyectos de infraestructura.

(Con información de Milenio)

cmo

LEA TAMBIEN "Vengo a que me ayude López Obrador" Cientos de personas han acudido a la casa de campaña de AMLO para poder verlo, pedirle apoyo para algún problema, solicitarle trabajo, cantarle una canción o simplemente para tomarse la "selfie" con él

LEA TAMBIEN Los 10 puntos del plan de pacificación del equipo de AMLO Iniciativa de ley de amnistía y creación de comisiones de la verdad, entre otros puntos, fueron definidos este viernes