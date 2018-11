JAMAL KHASHOGGI

Grabación vincularía al Príncipe heredero saudí con la muerte del periodista Jamal Khashoggi (VIDEO)

Revelan imágenes de los presuntos asesinos del periodista saudí Jamal Khashoggi

REDACCIÓN 13/11/2018 10:18 a.m.

Uno de los 15 miembros del escuadrón saudí que, supuestamente, fue enviado a Estambul para asesinar al periodista saudita Jamal Khashoggi, ordenó a un superior por teléfono que "le dijera a su jefe" que los agentes habían cumplido la misión. Aunque no se menciona quién es el "jefe", funcionarios de la CIA sugieren que podría tratarse del Príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, informó The New York Times.

Según el medio, la grabación, recopilada por la inteligencia turca y compartida con Arabia Saudita, Estados Unidos y otros aliados occidentales, está considerada como una de las pruebas más sólidas que relacionan al Príncipe heredero, líder de facto de Arabia Saudita, con el asesinato del periodista Khashoggi.

LEA TAMBIEN Llevan serenata y fuegos pirotécnicos a capo colombiano (VIDEO) Con pólvora y mariachis, en las afueras de la cárcel El Pedregal de Medellín, celebraron cumpleaños de jefe de "la Terraza" encarcelado

LEA TAMBIEN Jugador de los Nets sufre sufre escalofriante lesión (VIDEO) Una mala caída en el juego de NBA lleva a el hospital a Caris Levet

DB