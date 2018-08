Video de Gorillaz con mariachi podría confirmar su visita a México

REDACCIÓN 21/08/2018 12:34 p.m.

La banda británica, Gorillaz, podría volver regresar a México para dar una serie de conciertos, ¿Cuándo? Aún se desconocen los detalles pues el grupo de Damon Albarn y Jamie Hewlett, se limitó a publicar un video en sus redes sociales.

De acuerdo a Grupo Fórmula, en el material compartido en redes sociales está protagonizado por un conjunto de mariachi entonando "Melancholy Hill" en el Palacio de los Deportes.

El clip fue compartido con un misterioso mensaje que deja muchas puertas abiertas y que sus fans ya comenzaron a especular una posible visita al país.

FRACASA EN TAQUILLA PELÍCULA DE KEVIN SPACEY, RECAUDA 16 DÓLARES

Los rumores de que vendrían a México para el "Vive Latino 2018", comenzaron desde 10 meses antes de su confirmación, cabe señalar que este es uno de los festivales de música más populares de la capital del país.

Y es que aunque enamoraron a sus fans en el "Vive Latino" de este año, al presumir el lanzamiento de "Humanz" de 2017, poco tiempo después salió un nuevo álbum titulado "The Now Now", el cual aún no ha sido presentado al público mexicano y que, se especula, podría ser parte de lo que están anunciando.

El regreso de Gorillaz a suelo mexicano podría darse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, recinto que los vio llegar a este país por primera vez en 2002.

Se espera que el día de mañana, a las 3 p.m., anuncie el inicio de su gira e informen los países y fechas específicas de sus presentaciones.

auc

LEA TAMBIEN Hermana de Fabio Melanitto reclama su cuerpo y será llevado a Italia La hermana de Fabio , Mariana llegó a México desde este sábado y llevará el cuerpo de Melanitto a Italia, de donde eran originarios sus padres

LEA TAMBIEN Aseguran que Paul Stanley le fue infiel a su novia con Natalia Téllez La supuesta amiga del hijo de Paco Stanley detalló que hace unos meses Paul engañó a Joely, pero ella no se enteró de lo que pasó