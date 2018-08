Es oficial, Gorillaz regresará a México en octubre

REDACCIÓN 22/08/2018 09:50 a.m.

La incertidumbre llegó a su fin. Gorillaz realizará una parada en México en el último día de su gira de conciertos por el mundo, para promocionar su nuevo disco "The Now Now".

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter @gorillaz, la agrupación británica confirmó que será el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Asimismo, en su cuenta de Facebook compartió el póster oficial de su concierto en México, donde se anuncia que el 29 y 30 de agosto iniciará la preventa del evento.

El día de ayer, en esta red social la agrupación compartió el misterioso mensaje de "estén pendientes", junto con un video donde un grupo de mariachis interpreta “On Melancholy Hill”, dentro del Palacio de los Deportes.

Esta sería la segunda ocasión que pisa territorio mexicano en este año. En marzo, miles de mexicanos pudieron cantar junto con 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, los cuatro miembros ficticios de la banda.

Los precios rondan desde 699 pesos, hasta 1,164 pesos según el lugar que se escoja.

Estos son los precios oficiales:

General A: $1,980

General B: $1,650

Nivel D: $980

Nivel E: $580

