Hombre descubre infidelidad de su esposa gracias a Google Maps

Las cámaras de Google Maps han captado cientos de situaciones que se han viralizado pero esta es la primera vez que delatan una infidelidad. Tal parece que la tecnología es un gran aliado para resolver situaciones que no sabíamos que necesitábamos solucionar.

De acuerdo con Publimetro, un día como cualquier otro, un hombre de Perú decidió revisar Street View de Google Maps para planear la mejor ruta rumbo a su casa. Nada fuera del otro mundo. Todo iba normal hasta que, en las imágenes, vio a una pareja muy "acaramelada" en una de las bancas del parque. Al fijarse mejor, notó que la mujer era, de hecho, su esposa. Las imágenes habían sido tomadas en 2013. A eso se le llama mala suerte.

Ante esta información, el hombre enfrentó a su mujer y ella le confirmó la infidelidad (ya qué le quedaba). Actualmente la pareja está terminando su trámite de divorcio. Todo esto nos deja una importante lección: no sean infieles y si lo son, que no sea en un lugar público y si lo es, procuren que no haya cámaras de Google.

