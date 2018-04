Google guarda todo sobre ti y así puedes evitarlo

REDACCIÓN 04/04/2018 04:35 p.m.

Internautas preocupados por la privacidad de su información personal, han compartido a través de Twitter un revelador método para protegerse de la captura de datos en Google, así evitaras que el grande de Internet guarde información de lo que buscas y lo que te interesa de manera automática.

De acuerdo con Huffingtonpost, un desarrollador web recordó a internautas la cantidad de datos personales que Google guarda sobre sus usuarios, la publicación se volvió viral, como era de esperar, teniendo en cuenta los detalles que contenía: Google realiza un seguimiento de cada viaje que realizas, registra cada video que miras en YouTube e incluso conoce tus gustos.

En realidad, no envía ninguno de estos datos fuera de sus propias cuatro paredes. En cambio, Google lo organiza todo para que pueda obtener más información sobre ti y orientar mejor los anuncios que ves y los servicios que utilizas.

Si la idea de que una sola compañía tenga toda esa información en un solo lugar te hace sentir incómodo, no solo puedes evitar que Google rastree todos tus movimientos, sino que también puedes eliminar todos los datos previos que ha estado recabando sobre ti. (Alternativamente, podrías descargarlo, aunque no lo recomendaríamos).

Want to freak yourself out? I'm gonna show just how much of your information the likes of Facebook and Google store about you without you even realising it