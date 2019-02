"Gomita" dejó poco a la imaginación con esta sexy lencería de encaje

REDACCIÓN 18/02/2019 04:28 p.m.

Paola Ordaz, mejor conocida como "Gomita", dejó poco a la imaginación al mostrar su figura en sexy lencería de encaje. Y es que la payasita decidió disfrutar San Valentín de la forma más sexy, mostrando sus atributos.

De acuerdo con Publimetro, "Gomita" volvió a hacer de las suyas en redes sociales, pues compartió una serie de candentes fotos que le quitaron el aliento a más de uno.

Ordaz decidió festejar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, con fotos presumiendo los regalos que había recibido.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en que lo hizo y el sexy atuendo que lució.

Las imágenes acapararon todas las miradas porque ella posa en lencería transparente y resaltando sus exuberantes atributos.

Esta candente sesión de fotos, donde también modela con una bata blanca, ya acumuló miles de corazones y comentarios subidos de tono por parte de los cibernautas.

"Pero qué bonita y sexy te vez mi amor", "Estás on fire", "Eres la mujer más sexy que he visto", "Con esas fotos calientas a cualquiera", "No me importan tus cirugías, me encantas así", "Tan hermosa", comentaron sus seguidores en la foto.

NUEVA CIRUGÍA

Los más de 300 mil seguidores que posee "Gomita" en su cuenta de Instagram la dejaron en evidencia recientemente. Sus fanáticos aseguraron que la ex conductora se sometió a una nueva cirugía plástica.

En está ocasión, la mexicana optó por aumentar sus glúteos, cosa que no fue del agrado de sus fans. Mientras que algunos la halagaron, otros optaron por manifestarle que su trasero se ve "muy extravagante".

Araceli Ordaz publicó una fotografía en la famosa red social, en la que aparece acompañada por su mascota. "En madre y padre, 4×4, todo terreno", dice la leyenda de la foto que subió la mexicana.

Recordemos que "Gomita" se dio a conocer luego de formar parte de las filas de conductores del desaparecido programa "Sabadazo". En dicho proyecto compartía créditos con Cecilia Galliano, Omar Chaparro y Laura G.

Tras el cierre del programa de "Televisa", la joven mexicana con su alocada personalidad y sus escándalos dio mucho de qué hablar.

nl

LEA TAMBIEN Aseguran que Telemundo despidió a Sergio Goyri y él da su versión Aparentemente por sus palabras en contra de Yalitza Aparicio, el actor Sergio Goyri fue despedido de la cadena hispana Telemundo

LEA TAMBIEN Actriz de Televisa relata la brutal golpiza de la que fue víctima en el baño de un club nocturno Paola Villalobos, actriz y conductora de "Sin Miedo a la Verdad" y "Furia Musical", recibió una salvaje golpiza que pudo haber terminado con su vida

LEA TAMBIEN Netflix se deshace del material de Marvel, ahora cancela "The Punisher" y "Jessica Jones" La famosa plataforma de streaming, Netflix canceló las últimas dos series de Marvel que se mantenían con vida