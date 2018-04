Aracely Ordaz

"Gomita" recibe mordaces críticas tras su intento de cantar "Let it be" en inglés

"Gomita" intentó cantar "Let it be" y los usuarios le recomendaron que el lugar de invertir en cirugías lo hiciera en clases de inglés

REDACCIÓN 24/04/2018 05:00 p.m.

"Gomita" escribió un motivador mensaje que pasó a segundo plano tras las mordaces críticas (FOTO TOMADA DE WEB)

"Gomita" recibió mordaces críticas tras su intento de cantar "Let it be" en inglés; Aracely Ordaz se inspiró en el tema de The Beatles para escribir un mensaje motivacional dirigido a sus seguidores, quienes no le perdonaron su pésima pronunciación.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en el mensaje de Instagram, Ordaz agradece a sus padres por "dejarla ser ella misma": "Siempre me han dejado ser, No he sabido hacer otra cosa más bonita en mi vida que nunca dejar de ser yo misma, transparente con ustedes, gracias a mis padres y hermanos por apoyarme en todo momento. Gracias a mis fans por ayudarme, apoyarme y quererme sin conocerme, pero por este medio creo me conocen un poquito más...".

Como era de esperarse las críticas y burlas no se hicieron esperar, los usuarios de la red social destrozaron a "Gomita" por usar una canción de John Lennon, por la mala redacción y por su pésimo inglés, incluso le recomendaron que en lugar de invertir en cirugías lo hiciera en su educación.

"Que mala redacción que habrá querido decir al final, porque no te educas un poco más en vez de estar echando a perder tu cuerpo, si ahora tienes más medios aprovechalos para tú educación, la belleza es pasajera y superficial, viaja, conoce, lee, cultivate, pero sobre todo conoce un poco de Dios, él llenara ese vacio que aunque no expresas con palabras lo transmites, no es critica es sólo un consejo", "Yo nunca te insulto, Gomis, pero esta vez sí diste mucha pena ajena el ' guachiguacheo' "; "Ni el coro lo sabe pronunciar....menos las estrofas. Pero bueno, por lo menos no es reguetón"; "Si viviera John Lennon se volvía a morir"; "Y luego no quieres que se burlen de ti... escucharte cantar en ingles es motivo de burla hasta para el mas fiel de tus seguidores", se puede leer en su publicación.

Buenas noches instagram una de mis fav en H

