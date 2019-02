"Me quedé chimuela", Gomita confiesa que se tragó su diente en el desayuno

REDACCIÓN 12/02/2019 08:23 p.m.

Gomita se alejó de las redes sociales pero su carrea continua en YouTube, la ex payasita comparte con sus fans lo más íntimo de su vida en los videos de su canal y en el más reciente reveló que se tragó uno de sus dientes por accidente: "Me quedé chimuela", describe la modelo.

De acuerdo con Sopitas, según el video del canal "Soy Araceli", Gomita relata que se encontraba desayunando cuando le sucede el incidente, explica que cuando se estaba bebiendo su café se tragó una muela que ya tenia dañada.

"En la mañana me estaba tomando un cafecito y ya traía una muela muy mal, pues ya bye la muela, me la acabo de comer, es neta muy real, no lo grabé porque no tenía la cámara a la mano", comenta.

La exconductora de "Sabadazo" y modelo de videos confiesa que en la vida no hay cosa que más le aterre que visitar a un dentista y es así como la vemos enfrentar su miedo por una sonrisa reluciente.

