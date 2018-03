Gomita

"Gomita" habla sobre el robo del anillo de Cecilia Galliano

"Gomita" fue invitada al programa "Venga la Alegría", donde habló sobre el robo del anillo de Cecilia Galliano y la polémica por sus cirugías

REDACCIÓN 08/03/2018 02:36 p.m.

"Gomita" se sinceró con Ingrid Coronado y habló sobre el robo del que fue acusada y las críticas a su figura (FOTO TOMADA DE WEB)

La controversial "Gomita" asistió como invitada al programa "Venga la Alegría", donde habló de todas las polémicas que la rondan, como el supuesto robo del anillo a Cecilia Galliano y las críticas a su figura por sus numerosas cirugías.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Ingrid Coronado, le preguntó a "Gomita", que de todas las cosas que dicen de ella cuáles han sido mentira, a lo que respondió que le acusaron de haber sustraído un anillo de Cecilia Galliano cuando ambas trabajaban en la producción de "Sabadazo".

Buenos Dias desde @vengalaalegriatva Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Mar 7, 2018 at 7:59 PST

Tales rumores fueron publicados por una revista a lo que Galeano y "Gomita" salieron a desmentir en conjunto a través de sus redes sociales.

Asimismo, resaltó que siempre le han criticado por todas las cirugías a las que se ha sometido a sus 23 años. Agregó que se operaría nuevamente los senos para subir su talla a D, ahorita en C-34.

En cuanto a su vida romántica, aseguró que no le molestaría salir con hombres mayores de 40 años y no dudó al afirmar que ella está para escoger y no para que la elijan: soy una mujer empoderada.

Work Una publicación compartida de ??Gomita_oficial?? (@gomita_oficial) el Feb 19, 2018 at 12:06 PST





INGRID CORONADO Y FERNANDO DEL SOLAR ENTABLAN UNA NUEVA DISPUTA POR EL RATING DE SUS MATUTINOS





Además, le cuestionaron sobre qué pensaba su familia respecto a su actividad en las redes sociales, así como las atrevidas fotos que publica en Instagram a lo que respondió que su padre, de 43 años, ha sido muy abierto, incluso la aconseja cuando se ve bien para compartir alguna de sus fotos.

Su mamá, por su parte, siempre le dice que baje las fotos en las que "enseña demasiado", pero "Gomita" se justifica con: "la que no enseña, no vende".





nl

LEA TAMBIEN Bebeshita desenmascara a Lapizito tras su engaño en programa en vivo Los participantes del famoso programa de TV AZTECA, "Enamorándonos" volvieron a dar de que hablar

LEA TAMBIEN Destrozan en redes a la youtuber Kika Nieto por exponer su homofobia Kika Nieto es una famosa youtuber colombiana, que recibió severas críticas por estar en contra de las relaciones homosexuales

LEA TAMBIEN Descubre que su esposo le es infiel gracias a foto en Google Maps El hombre infiel fue descubierto por su esposa gracias a una foto de Google Maps, cuando buscaba el lugar de trabajo de su marido

LEA TAMBIEN Luna Bella ahora quiere ser actriz profesional La ahora youtuber mediante una entrevista reveló que está a la espera de una nueva oportunidad en alguna producción