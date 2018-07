Fotos

"Como si hubiera cambiado un Tsuru a un Ferrari": Gomita habla de sus cirugías

Gomita revela detalles de su vida amorosa y confiesa como ha mejorado autoestima con sus cirugías

REDACCIÓN 13/07/2018 03:52 p.m.

"Tampoco es que sea virgen, pero por el momento nadie las ha estrenado", dice Gomita al hablar de su última operación de pechos (FOTO ESPECIAL)

Gomita es se ha convertido en una celebridad luego de saltar a la fama como payasita en el programa "Sabadazo". Aracely Ordaz ha invertido demasiado en su físico con el afán de mejorar su apariencia se ha sometido a más de 10 cirugías.

De acuerdo con Publimetro, la conductora y payasita se ha operado los labios, las pompas, los senos y hasta los brazos; a través de sus redes sociales en fácil ver el cambio que ha tenido Gomita desde sus inicios hasta la fecha.

DUELO DE CIRUGÍAS ENTRE GOMITA Y LA BEBEBSHITA

LO QUE POCOS SABÍAN

En una entrevista para la revista TV Notas, la celebridad mexicana reveló secretos íntimos sobre su cuerpo y su vida privada.

Sus confesiones dejaron a más de uno con la boca abierta.

Cuando le preguntaron si con tanta cirugía y con lo bella que está por qué estaba soltera, a lo que respondió.

No tengo novio, pero si´ un pretendiente que es futbolista.

Con respecto a los nuevos senos que ahora presume, le cuestionaron si ha recibido halagos y fue su respuesta la que tuvo eco en las redes.

"Tampoco es que sea virgen (ríe), pero por el momento nadie las ha estrenado, pero si´ quiero enamorarme, soy súper entregada, aunque no ha llegado el indicado".

Los fans de inmediato le enviaron mensajes a la exconductora de "Sabadazo" indicando que estaban "dispuestos a estrenarlas".

Gracias por apoyarme en cada proyecto los quiero Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 22 Jun, 2018 a las 9:47 PDT

"Para luego es tarde mi amor, yo llego a estrenarlas"

"Falta de confianza"

"Uyyyy si sabes tirar indirectas"

"Uff qué confesiones más peladas"

"Esta mujer no sabe cómo llamar más la atención"

"Se nota que es fácil, por eso dice eso"

#sinfiltros @goldenboysbeautysalon Lista Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 8 Jun, 2018 a las 1:39 PDT

SUS CIRUGÍAS

La también Youtuber confesó cuál de todas sus operaciones es la que más le ha dolido.

"La que más me dolió fue la de mis pompis, porque las prétesis eran algo nuevo para mi cuerpo. Tengo implantes y me inyectaron grasa que me sacaron de los brazos, la cintura, espalda y piernas, pero esas no dolieron tanto".

Además aseguró que su última cirugía fue para quitarse los pómulos y que eso hace que se vea más delgada, porque bajó mucho de peso.

Aunque también se operó la nariz por tercera ocasión, supuestamente porque se la lastimaron.

A tomar solecito ?? Cuerpecito @corpusandrostrum Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 7 Jun, 2018 a las 4:36 PDT

La joven confesó que todo es postizo, menos sus pies, esos son naturales y también su sonrisa. Su mamá le dijo que ya no se debería hacer ninguna cirugía plástica e incluso su doctor también le indicó que no puede someterse a otra.

"Lo que yo me quería hacer ya me lo hice, borré mis imperfecciones y todas estas cirugías me costaron muchísimo dinero, le invertí arriba de un milloncito, pero para eso trabajo, para darme mis gustitos. Mi cuerpo ahora es como si hubiera cambiado un Tsuru por un Ferrari".

ASÍ FUE COMO GOMITA BAILÓ JUNTO A PETER LA ANGUILA

Tengo el mejor cabello obviamente de @diceextensiones Una publicación compartida de Gomita_oficial (@gomita_oficial) el 24 May, 2018 a las 4:32 PDT

an

